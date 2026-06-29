Ціни на нафту знову зростають на тлі напруги навколо Ормузької протоки

Початок тижня на ринку енергоносіїв відзначився активним зростанням вартості «чорного золота». На тлі нової хвилі геополітичного загострення між США та Іраном, а також проблем із пропускною здатністю Ормузької протоки, котирування відновили висхідний тренд після тривалого падіння.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,9%, досягнувши позначки $72,96 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) продемонструвала динамічніше зростання, додавши 1,3% та піднявшись до $70,18 за барель.

Минулого тижня ринок демонстрував ознаки охолодження: Brent втратила понад 6% ціни на тлі збільшення обсягів нафтового трафіку. Проте з минулого четверга ситуація кардинально змінилася. Серія нових атак на судна, зокрема на танкер, пов’язаний із Катаром, знову перетворила Ормузьку протоку на «гарячу точку». Взаємні військові удари між США та Іраном стали найсерйознішою ескалацією після припинення активних бойових дій у лютому цього року.

Ключовими факторами, що тиснуть на ціну, наразі є:

уповільнення руху танкерів через загрозу безпеці судноплавства.

тимчасова мирна угода фактично втратила дієвість через чергову хвилю агресії.

ризики прямого зіткнення між Вашингтоном та Тегераном змушують трейдерів закладати в ціну «премію за страх».

Попри намагання дипломатів організувати переговори в Катарі, стабільність постачання енергоносіїв залишається під питанням. Ринки демонструють надзвичайну чутливість до будь-яких новин із Перської затоки, адже через Ормузьку протоку проходить значна частина світового морського експорту нафти.