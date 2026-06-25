Нафта різко подешевшала: ціни повернулися до довоєнних рівнів

Світові ціни на нафту продовжують знижуватися та майже повернулися до рівня, який був до початку війни з Іраном — ринок реагує на відновлення поставок через Ормузьку протоку. Про це пише Reuters .

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінилися ціни

Нафта марки Brent подешевшала на 1,22 долара (-1,65%) — до 72,52 долара за барель;

WTI знизилася на 1,02 долара (-1,45%) — до 69,32 долара за барель.

Обидва контракти досягли найнижчого рівня з 27 лютого.

У середу Brent втратила понад 3 долари за день, WTI — майже стільки ж.

Чому нафта дешевшає

Головна причина — відновлення руху через Ормузьку протоку після угоди між США та Іраном. Ринок закладає в ціни повернення близькосхідної нафти швидше, ніж очікувалося.

«Швидкість цього падіння заскочила багатьох зненацька, оскільки ринки значно швидше, ніж очікувалося два тижні тому, закладають у ціни повернення близькосхідної нафти», — зазначив аналітик IG Тоні Сайкамор.

Додатковий тиск на ціни — наміри Ірану наростити експорт після тимчасового послаблення американських санкцій.