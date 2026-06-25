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25 червня 2026, 12:44

Нафта різко подешевшала: ціни повернулися до довоєнних рівнів

Світові ціни на нафту продовжують знижуватися та майже повернулися до рівня, який був до початку війни з Іраном — ринок реагує на відновлення поставок через Ормузьку протоку. Про це пише Reuters.

Світові ціни на нафту продовжують знижуватися та майже повернулися до рівня, який був до початку війни з Іраном — ринок реагує на відновлення поставок через Ормузьку протоку.

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Як змінилися ціни

  • Нафта марки Brent подешевшала на 1,22 долара (-1,65%) — до 72,52 долара за барель;
  • WTI знизилася на 1,02 долара (-1,45%) — до 69,32 долара за барель.

Обидва контракти досягли найнижчого рівня з 27 лютого.

У середу Brent втратила понад 3 долари за день, WTI — майже стільки ж.

Чому нафта дешевшає

Головна причина — відновлення руху через Ормузьку протоку після угоди між США та Іраном. Ринок закладає в ціни повернення близькосхідної нафти швидше, ніж очікувалося.

«Швидкість цього падіння заскочила багатьох зненацька, оскільки ринки значно швидше, ніж очікувалося два тижні тому, закладають у ціни повернення близькосхідної нафти», — зазначив аналітик IG Тоні Сайкамор.

Додатковий тиск на ціни — наміри Ірану наростити експорт після тимчасового послаблення американських санкцій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
nitrous2000
nitrous2000
25 червня 2026, 12:46
#
Буде ще нижче. 60 не за горами.
+
0
Klimo
Klimo
25 червня 2026, 12:55
#
А URALS как упал))) уже под 59
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