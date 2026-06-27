Підготовка до зими: Україна залучить понад 550 мільйонів євро міжнародної допомоги

Україна залучить понад 550 млн євро міжнародної допомоги для підготовки енергосистеми до наступного опалювального сезону та довгострокової модернізації сектору. Відповідних домовленостей було досягнуто за підсумками Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2026), що проходила у польському Гданську. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

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За його словами, під час конференції уряд ставив два ключові завдання: залучення фінансування на екстрене відновлення перед зимою та довгостроковий розвиток розподіленої генерації.

«Енергетичний Рамштайн» та внески партнерів

Левову частину фінансування — 375 млн євро — партнери оголосили безпосередньо під час засідання Координаційної групи з провідної ролі в енергетичному секторі так званого «енергетичного Рамштайну».

Пакет допомоги сформували такі країни:

США — $175 млн;

Швеція — 137 млн євро;

Норвегія — 77 млн євро;

Литва — 4 млн євро;

Естонія — 2,125 млн євро;

Ісландія — 550 тисяч євро.

Ще 178 млн євро на підготовку до зими та розвиток розподіленої генерації нададуть Нідерланди.

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Завдяки цій допомозі ми відновлюємо енергетичну інфраструктуру, посилюємо її стійкість, захищаємо критичні об'єкти та готуємося до наступного осінньо-зимового періоду", — наголосив Шмигаль.