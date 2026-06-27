Україна залучить понад 550 млн євро міжнародної допомоги для підготовки енергосистеми до наступного опалювального сезону та довгострокової модернізації сектору. Відповідних домовленостей було досягнуто за підсумками Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2026), що проходила у польському Гданську. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Підготовка до зими: Україна залучить понад 550 мільйонів євро міжнародної допомоги
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За його словами, під час конференції уряд ставив два ключові завдання: залучення фінансування на екстрене відновлення перед зимою та довгостроковий розвиток розподіленої генерації.
«Енергетичний Рамштайн» та внески партнерів
Левову частину фінансування — 375 млн євро — партнери оголосили безпосередньо під час засідання Координаційної групи з провідної ролі в енергетичному секторі так званого «енергетичного Рамштайну».
Пакет допомоги сформували такі країни:
- США — $175 млн;
- Швеція — 137 млн євро;
- Норвегія — 77 млн євро;
- Литва — 4 млн євро;
- Естонія — 2,125 млн євро;
- Ісландія — 550 тисяч євро.
Ще 178 млн євро на підготовку до зими та розвиток розподіленої генерації нададуть Нідерланди.
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Завдяки цій допомозі ми відновлюємо енергетичну інфраструктуру, посилюємо її стійкість, захищаємо критичні об'єкти та готуємося до наступного осінньо-зимового періоду", — наголосив Шмигаль.
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