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26 червня 2026, 18:19

У Гданську запустили Європейський флагманський фонд реконструкції України з початковим капіталом 265 млн євро

У Гданську (Польща) на спеціальній сесії Конференції з питань відновлення України (URC 2026) відбувся офіційний старт роботи Європейського флагманського фонду реконструкції України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

У Гданську запустили Європейський флагманський фонд реконструкції України з початковим капіталом 265 млн євро

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Ініціатива, концепція якої була презентована роком раніше на URC 2025 у Римі, є спільним проєктом Єврокомісії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі.

«Запуск Європейського флагманського фонду демонструє надзвичайно важливу річ: Україна не чекає закінчення війни, щоб залучати інвестиції. Реконструкція вже триває, бізнес вже інвестує, а міжнародні партнери допомагають розбудовувати фінансову архітектуру, необхідну для масштабування приватного капіталу», — наголосив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Фінансова структура фонду

На етапі створення Флагманський фонд матиме у розпорядженні 265 млн євро, готових для перших інвестицій. Капітал сформовано з кількох джерел:

  • 160 млн євро — внесок Європейської Комісії в межах Інвестиційної рамки програми Ukraine Facility (Ukraine Investment Framework). Партнерами з реалізації фінансування виступили інституції CDP, EIB та KfW.
  • 60 млн євро — кошти від урядів країн-учасниць. Інституції BGK, CDP, ЄІБ, KfW та PROPARCO підписали угоди від імені держав-членів ЄС та Єврокомісії, де кожен якірний уряд має внести по 15 мільйонів євро. Ця сума разом із внеском ЄК формує 220 млн євро капіталу першого ризику для залучення приватних інвестицій.
  • 45 млн євро — прямі інвестиції від управляючого фондом, яким виступає консорціум Amber Infrastructure Group та Dragon Capital.
  • Стратегічні цілі: до 7 млрд євро в українську економіку

У найближчі місяці фонд планує залучити приватний капітал для досягнення першого закриття на суму 500 млн євро, з подальшим збільшенням до 1 млрд євро. Загалом інвестиційна платформа спроєктована таким чином, щоб мобілізувати до 7 млрд євро інвестицій в українську економіку.

Кошти фонду спрямовуватимуть у вигляді інвестицій в акціонерний капітал. Основними пріоритетами визначено капіталомісткі проєкти реконструкції, зокрема:

  • енергетичний сектор;
  • логістику;
  • ключові галузі промисловості та компанії, що швидко зростають.

Очікується, що діяльність фонду прискорить інтеграцію українського бізнесу в європейські ланцюжки доданої вартості.

Нагадаємо

Ukraine Investment Framework (UIF) — це інвестиційне крило європейської програми Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро. На фінансування платформи UIF передбачено 9,5 млрд євро (у вигляді гарантій на 7,8 млрд євро та змішаного фінансування на 1,7 млрд євро) для модернізації та сталого розвитку України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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