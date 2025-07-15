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15 липня 2025, 18:04

Зеленський підписав закон про множинне громадянство

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження інституту множинного громадянства. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження інституту множинного громадянства.
Фото: "Мінфін"

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У яких випадках дозволяється множинне громадянство

  • у разі набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;
  • у разі набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;
  • у разі автоматичного набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;
  • у разі автоматичного набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;
  • у разі набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;
  • у разі набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Водночас множинне громадянство не допускатиметься для тих, хто має громадянство росії (яка визнана Верховною Радою державою-агресором/окупантом) або ж іншої держави, що не визнає територіальну цілісність та суверенітет України.

Основні цілі та переваги множинного громадянства

Запровадження інститут множинного громадянства стало відповіддю на низку демографічних та безпекових викликів, а також на гостру потребу відновлення та збереження зв’язку з мільйонами українців, які проживають за межами держави. Про це раніше зазначали в уряді.

Заступниця голови Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук пояснила, що ухвалений закон не робить порушниками тих українців, які вже де-факто мають два паспорти — український та іншої країни проживання.

За словами Кравчук, новий закон має кілька важливих завдань:

  • Збереження українського паспорта для тих, хто вже має подвійне громадянство. «Дуже багато українців виїхали 10−20 років тому і отримали громадянство інших країн. Ухвалений документ дозволить таким особам тримати свій український паспорт, переоформлювати його та залишатися громадянином України», — зазначила вона.
  • Підтримка вимушених переселенців. Документ допоможе зберегти зв’язок з Україною для тих, хто шукає притулок за кордоном через війну.
  • Вибір громадянства для дітей. Батьки маленьких українців, народжених за кордоном, тепер не будуть змушені обирати громадянство — з'явиться можливість мати як український паспорт, так і паспорт країни, що прийняла родину.
  • Спрощена процедура для етнічних українців. Для етнічних українців, які ніколи не мали українського громадянства, процедура його отримання буде спрощена. Водночас вони однаково матимуть проживати в Україні як мінімум рік перед отриманням громадянства.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 18 червня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11469, який запроваджує інститут множинного громадянства в країні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
propodail
propodail
15 липня 2025, 18:45
#
Нарешті. дика ситуація була.
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0
vovan9870
vovan9870
15 липня 2025, 19:27
#
Цікаво буде подивитися на статистику, з яких країн і в якій кількості почнуть приїжджати етнічні українці.
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0
KValera
KValera
15 липня 2025, 19:35
#
Нью-Васюки! Дело О.Бендера не забыто
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