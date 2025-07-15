Зеленський підписав закон про множинне громадянство

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження інституту множинного громадянства. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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У яких випадках дозволяється множинне громадянство

у разі набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;

у разі набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;

у разі автоматичного набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

у разі автоматичного набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

у разі набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;

у разі набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Водночас множинне громадянство не допускатиметься для тих, хто має громадянство росії (яка визнана Верховною Радою державою-агресором/окупантом) або ж іншої держави, що не визнає територіальну цілісність та суверенітет України.

Основні цілі та переваги множинного громадянства

Запровадження інститут множинного громадянства стало відповіддю на низку демографічних та безпекових викликів, а також на гостру потребу відновлення та збереження зв’язку з мільйонами українців, які проживають за межами держави. Про це раніше зазначали в уряді.

Заступниця голови Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук пояснила, що ухвалений закон не робить порушниками тих українців, які вже де-факто мають два паспорти — український та іншої країни проживання.

За словами Кравчук, новий закон має кілька важливих завдань:

Збереження українського паспорта для тих, хто вже має подвійне громадянство. «Дуже багато українців виїхали 10−20 років тому і отримали громадянство інших країн. Ухвалений документ дозволить таким особам тримати свій український паспорт, переоформлювати його та залишатися громадянином України», — зазначила вона.

Підтримка вимушених переселенців. Документ допоможе зберегти зв’язок з Україною для тих, хто шукає притулок за кордоном через війну.

Вибір громадянства для дітей. Батьки маленьких українців, народжених за кордоном, тепер не будуть змушені обирати громадянство — з'явиться можливість мати як український паспорт, так і паспорт країни, що прийняла родину.

Спрощена процедура для етнічних українців. Для етнічних українців, які ніколи не мали українського громадянства, процедура його отримання буде спрощена. Водночас вони однаково матимуть проживати в Україні як мінімум рік перед отриманням громадянства.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 18 червня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11469, який запроваджує інститут множинного громадянства в країні.