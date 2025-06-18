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18 червня 2025, 12:22

Верховна Рада ухвалила закон про множинне громадянство

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 11469, який запроваджує інститут множинного громадянства в країні. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 11469, який запроваджує інститут множинного громадянства в країні.
Фото: Ярослав Железняк

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«За — 243. Усі правки врахували як було у редакції Комітету», — зазначив він у своєму Telegram-каналі.

У яких випадках дозволяється множинне громадянство

Народний депутат Олексій Гончаренко роз'яснив, у яких випадках буде дозволено мати множинне громадянство:

  • у разі набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;
  • у разі набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;
  • у разі автоматичного набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;
  • у разі автоматичного набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;
  • у разі набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;
  • у разі набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Водночас множинне громадянство не допускатиметься для тих, хто має громадянство росії (яка визнана Верховною Радою державою-агресором/окупантом) або ж іншої держави, що не визнає територіальну цілісність та суверенітет України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+72
KValera
KValera
18 червня 2025, 12:26
#
Но из страны все равно не выпустят
+
+15
financialGenius
financialGenius
18 червня 2025, 12:37
#
Не выпускают даже граждан США с украинским гражданством) друг уже года два застрял и выехать не может , есть проблемы теперь в бизнесе. Первый год еще мог приезжать …
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
18 червня 2025, 13:23
#
financialGenius
«Не выпускают даже граждан США с украинским гражданством)»

Очередная манипуляция гения финансов.
По факту, не выпускают гражданина Украины с американским
гражданством да ещё и мобилизационного возраста…

+
+30
financialGenius
financialGenius
18 червня 2025, 14:18
#
Как не вам знать как манипулировать , он сперва гражданин США и это его первое гражданство , а украинское получил в 28−30 лет … что бы больше можно было находится в Украине… посольство США ничем не помогло , написало только что если вы гражданин Украины то сочувствуем и помочь не можем …
+
0
neverice
neverice
18 червня 2025, 12:54
#
Множинне громадянство — це не можливість обирати те громадянство, яке зручне на даний момент (як у нас це було фактично завжди). Це можливість мати одразу декілька і суму всіх відповідних прав та обов’язків також.
+
+42
Kharakternyk
Kharakternyk
18 червня 2025, 13:13
#
Скоро почнуть перевозити богообраних.
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
18 червня 2025, 13:30
#
Які умови отримання громадянства в країн G7?
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
18 червня 2025, 13:30
#
Ой, це не гугл :)
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