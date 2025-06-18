Верховна Рада ухвалила закон про множинне громадянство

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 11469 , який запроваджує інститут множинного громадянства в країні. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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«За — 243. Усі правки врахували як було у редакції Комітету», — зазначив він у своєму Telegram-каналі.

У яких випадках дозволяється множинне громадянство

Народний депутат Олексій Гончаренко роз'яснив, у яких випадках буде дозволено мати множинне громадянство:

у разі набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;

у разі набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;

у разі автоматичного набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

у разі автоматичного набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

у разі набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;

у разі набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Водночас множинне громадянство не допускатиметься для тих, хто має громадянство росії (яка визнана Верховною Радою державою-агресором/окупантом) або ж іншої держави, що не визнає територіальну цілісність та суверенітет України.