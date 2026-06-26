Nokia кредитує Vodafone на 30 млн євро, але виключно під своє «залізо»

В Гданьську Vodafone Україна залучив 30 мільйонів євро кредитної підтримки. Однак це не «живі гроші», які оператор може витратити на будь-що: угода чітко прив'язана до конкретного постачальника. Кожен цент з цієї суми буде спрямовано на закупівлю обладнання та професійних послуг фінської компанії Nokia. Про це повідомляє Tech Today

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Така схема, на перший погляд, може здатися дивною, але це стандартна світова практика експортного фінансування. Угода, підписана під час конференції URC 2026, є реалізацією домовленостей між Vodafone, Nokia та фінським державним експортним агентством Finnvera.

Тобто Фінляндія надає Україні кредит, але при умові, що ці гроші повертаються в економіку країни-донора через замовлення для її ж виробника (у нашому випадку Nokia).

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Весь кредитний ресурс оператор направить на оновлення магістралей зв'язку. Це не тільки заміна старого «заліза» на нове. Модернізація мережі на базі технологій Nokia допоможе їй витримувати навантаження навіть під час блек-аутів

«Стійкість України — це не лише здатність долати виклики, а й готовність трансформуватися. Сучасна мережа стає фундаментом для бізнесу, громад та інновацій. Ця інвестиція — наш внесок у цифрове майбутнє країни», — зазначила генеральна директорка Vodafone Україна Ольга Устинова.

Чому це важливо?

Фактично, Vodafone отримує доступ до сучасних технологій на пільгових умовах, а Nokia — гарантований ринок збуту за підтримки фінського уряду.

Для звичайних абонентів та бізнесу це означає, що мережа буде більш стійкою до відключень, а якість зв’язку та швидкість інтернету зростуть. Фактично, це інвестиція у стабільність, де гроші працюють одночасно на оновлення української інфраструктури та підтримку європейського виробника.

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