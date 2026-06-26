Більше, ніж протокол: в Україні створять незалежне Бюро для розслідування ДТП

В Україні незабаром з’явиться новий орган, який займатиметься розслідуванням транспортних інцидентів. Парламентський Комітет з питань інтеграції до ЄС вже розглянув відповідний законопроєкт № 13674 . Попри те, що документ отримав «зелене світло» щодо відповідності європейським нормам, депутати наголосили: текст потребує додаткового шліфування, аби повністю відповідати директивам ЄС.

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Зараз розслідуванням ДТП займаються різні відомства (Національна поліція, Державна авіаційна служба та профільні комісії Міністерства інфраструктури) і це призводить до розпорошення відповідальності та відсутності єдиного підходу до безпеки.

Нове Національне бюро розслідувань має змінити правила гри. Це буде окрема незалежна інституція, головним завданням якої стане системний аналіз причин, через які стаються транспортні катастрофи.

На думку законотворців, саме завдяки цьому можна буде розробити ефективні кроки для їх уникнення в майбутньому.

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Хто і як шукатиме винуватців аварій

Бюро працюватиме з широким спектром подій: від дорожньо-транспортних пригод та інцидентів на залізниці до морських та авіаційних катастроф. Головним принципом відбору персоналу стане повна прозорість, адже без відкритого конкурсу потрапити на роботу буде неможливо.

Крім того, інспектори, які розслідуватимуть аварії, проходитимуть регулярне підвищення кваліфікації, зокрема за кордоном, щоб тримати руку на пульсі найкращих світових практик.

Ось ключові деталі про те, як функціонуватиме Бюро:

Бюро розслідуватиме аварії на автомобільному, залізничному, морському, річковому та авіаційному транспорті (окрім військової техніки).

Директором зможе стати лише фахівець віком від 35 років, який має ступінь магістра у сфері транспорту, мінімум 10 років досвіду в галузі та 5 років на керівних посадах.

Обов’язковою умовою для керівників є вільне володіння однією з офіційних мов Ради Європи.

Працівники розслідувального підрозділу повинні оновлювати свої знання кожні два роки, переймаючи досвід у міжнародних партнерів.

Новачки без досвіду розслідувань після призначення проходитимуть цілий рік практики під наглядом наставників.

Зрештою, це рішення має зробити транспортну галузь безпечнішою. Незалежний орган, який не залежить від відомчих інтересів, зможе об'єктивно оцінювати кожен інцидент, роблячи висновки, що врятують не одне життя на дорогах, рейках чи в повітрі.

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