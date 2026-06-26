Саміт НАТО в Анкарі: мільярди на зброю, €70 млрд для України і спроба помиритися з Трампом

Союзники НАТО готуються до липневого саміту в Анкарі з амбітним порядком денним. П'ять дипломатів альянсу розповіли Politico про зміст проєкту підсумкової декларації. Головна тема — нарощування оборонного виробництва, адже більше зброї в Європі означає більше контрактів для американської промисловості, а це аргумент, який резонує з політикою Трампа.

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Саміт відбудеться 7−8 липня. Попри постійний тиск Вашингтона на союзників, у декларації підтвердять відданість статті 5 про колективну оборону і знову назвуть росію головною довгостроковою загрозою.

Що буде в декларації

€70 млрд військової підтримки для України цього року і щонайменше стільки ж наступного. США в цьому фінансуванні участі не беруть;

нові оборонні контракти на мільярди доларів — суми ще узгоджуються;

зобов'язання Європи розвивати далекобійні ракетні системи, протиповітряну оборону та дрони;

заклик до Ірану дотримуватися свободи судноплавства в Ормузькій протоці;

фіксація загальної позиції, що Іран ні в якому разі не повинен отримати ядерну зброю.

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Останні два пункти є фактичною поступкою Трампу. Всередині альянсу є серйозний розкол щодо іранської війни, але союзники вирішили включити ці формулювання як жест доброї волі до Вашингтона.

Головна напруга підсумкової декларації

Підтримка України залишається найбільш суперечливим пунктом. Окремо набирає обертів конфлікт навколо далекобійних ракет: Європа хоче їх розвивати для стримування Росії, але Пентагон гальмує. З огляду на позицію Вашингтону Німеччина відмовила Україні в поставці Tomahawk, побоюючись ескалації.

Але загальний тон переговорів, за словами одного з дипломатів, «досить позитивний».

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