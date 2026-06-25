Головне за четвер: прогноз курсу долара, правила бронювання та виплата до Дня Незалежності-2026

Яким буде курс долара у другому півріччі: прогноз банкіра

Важливою передумовою для стабільної роботи банківського сектору у другому півріччі буде ситуація на валютному ринку. Таку думку висловив Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку.

Разова виплата до Дня Незалежності-2026: як подати онлайн заяву

Особи, які мають право на отримання разової грошової допомоги до Дня Незалежності України та які набудуть відповідного статусу до 24 серпня поточного року, можуть звернутися із заявою щодо виплати до органу Пенсійного фонду України.

Чому НБУ визнав Смілянського непрофпридатним: пояснення регулятора

Нацбанк вважає за необхідне надати публічне роз’яснення щодо рішення про визнання невідповідною професійної придатності генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського з огляду на суспільний резонанс та низку публічних заяв, що містять неточне трактування підстав і процедури його прийняття. Про це йдеться у повідомленні регулятора у фейсбуці.

В Україні оновили правила бронювання: хто може втратити право на відстрочку

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України переглянуло критерії визначення підприємств, що мають важливе значення для національної економіки. Про це йдеться у наказі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України № 6954.

Українцям дозволять інвестувати в акції та корпоративні облігації без сплати податків

Українці тримають трильйони гривень під матрацами та на банківських рахунках. У Верховній Раді оприлюднили план, як змусити ці гроші працювати на економіку. Заодно більше заробляти зможуть і приватні інвестори. «Мінфін» розбирався, в чому переваги та недоліки нової ідеї та чи має вона шанс на реалізацію.