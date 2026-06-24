Binance обіцяє залишитися в ЄС попри проблеми з отриманням ліцензії

Криптовалютна біржа Binance має намір залишитися в Європейському Союзі та готує нову спробу отримати дозвіл на роботу в регіоні. Про це заявила очільниця європейського та британського підрозділів компанії Джилліан Лінч в інтерв'ю Reuters.

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Цю заяву вона зробила після того, як спроба біржі отримати ліцензію в Греції для надання послуг, зокрема, торгівлі криптовалютою, в ЄС завершилася невдачею.

«Binance не йде з Європи. У нас може бути просто інший шлях до отримання дозволу. Якщо це не Греція, я розглядаю інші альтернативи», — сказала Лінч.

Компанія має лише один тиждень, щоб отримати ліцензію до того, як закінчиться термін її чинного дозволу на роботу в Європі, що змусить її згорнути операції в ЄС.

Два джерела, знайомі з процесом, розповіли Reuters, що Binance вела переговори з регуляторами в Ірландії, Латвії та Греції, але наштовхнулася на спротив в усіх трьох країнах. За їхніми словами, чиновники занепокоєні минулими штрафами компанії за відмивання грошей, її заплутаною міжнародною структурою та корпоративною культурою, яку вони вважають надто ризикованою.

Звернення до кількох регуляторів підкреслює, наскільки важко одній із найбільших криптокомпаній світу долати опір контролюючих органів задля отримання європейської ліцензії.

Лінч зазначила, що в Binance не знають причин відмови, адже раніше компанія вважала, що грецький регулятор планує видати ліцензію. За її словами, Binance контактувала з чотирма або п'ятьма регуляторами, але офіційну заявку подавала лише в Греції.

Відповідаючи на запитання про минулі проблеми компанії, Лінч наголосила, що Binance інвестувала значні кошти в комплаєнс та внутрішній контроль, найняла близько 1 500 відповідних спеціалістів і не має невирішених питань, пов'язаних із її заявкою.

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Занепокоєння регуляторів

Невдача Binance в отриманні ліцензії ЄС до дедлайну 30 червня посилює невизначеність щодо її майбутнього в блоці. Те, чи зможуть органи влади тепер забезпечити виконання фактичної заборони на діяльність компанії, стане тестом на міцність для нових криптоправил ЄС.

У вівторок Європейське управління з цінних паперів і ринків (ESMA) заявило, що криптофірми без ліцензії повинні вжити негайних заходів для впорядкованого згортання своєї діяльності в ЄС.

Знакове для ЄС регулювання крипторинку, відоме як MiCA, набуло чинності минулого року. Компаніям дали час до кінця червня, щоб отримати дозвіл в одній із країн-членів, який дозволить обслуговувати клієнтів по всьому блоку з 27 держав.

Binance заявляє, що має понад 300 мільйонів клієнтів у всьому світі, але відмовляється назвати їхню кількість в ЄС. За оцінками Sensor Tower, минулого року застосунок компанії завантажили в Євросоюзі понад 4 мільйони разів, причому більшість завантажень припала на Францію, Німеччину та Іспанію.

Регулятори, які оцінювали заявку Binance, також були занепокоєні минулим її вищого керівництва та історією контролю за відмиванням грошей на біржі, яку вони вважали недостатньою, повідомили джерела на умовах анонімності.

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Одне з джерел вказало на вплив засновника компанії Чанпена Чжао, який у лютневому подкасті заявив, що залишається кінцевим бенефіціарним власником, а також на складну глобальну структуру Binance.

Лінч запевнила Reuters, що Чжао на 100% усунутий від управління компанією.

Раніше Binance вже мала труднощі з отриманням дозволів від регуляторів в інших регіонах. Вона не має ліцензії у Великій Британії, а в Японії її змусили припинити роботу після діяльності без дозволу. Наразі її головна ліцензія зареєстрована в Об'єднаних Арабських Еміратах.

У 2023 році Чжао визнав себе винним у порушенні законів США про боротьбу з відмиванням грошей у межах врегулювання спору на суму $4,3 млрд після багаторічного розслідування. Він відсидів майже чотири місяці у в'язниці, після чого минулого року був помилуваний президентом США Дональдом Трампом.

Американська влада заявила, що Binance порушила закони про боротьбу з відмиванням грошей та санкційні обмеження, а також не повідомила про понад 100 000 підозрілих транзакцій, пов'язаних із групами, які Вашингтон визнав терористичними організаціями.

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Координація дій регуляторів

Відповідно до правил MiCA, криптокомпанії можуть подати заявку через одного національного регулятора та використовувати її як «паспорт» для надання послуг по всьому ЄС.

За словами одного з джерел, регулятори в Латвії, Ірландії та Греції тісно координували свої дії, щоб забезпечити єдиний підхід до оцінки заявки Binance.

Деякі регулятори висловлювали побоювання, що неоднакове застосування правил може підірвати зусилля з нагляду за багатомільярдною індустрією. Вони попереджають, що без належного контролю цей сектор може дестабілізувати ринки, сприяти незаконному фінансуванню та завдати шкоди інвесторам.

Минулого тижня головний юрисконсульт Binance Елеонора Х'юз заявила, що компанія переконана у своїй відповідності вимогам MiCA. Хоча ліцензії видають національні регулятори, подані заявки можуть обговорюватися через Європейське управління з цінних паперів і ринків (ESMA).