Binance под угрозой: биржа может не получить лицензию MiCA в ЕС

Криптовалютная биржа Binance рискует не получить лицензию по регламенту Markets in Crypto-Assets (MiCA), что может лишить компанию права предоставлять услуги клиентам в странах Европейского Союза уже с начала июля 2026 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

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Что известно

По информации собеседников, заявка Binance, поданная в Комиссию по рынку капитала Греции (HCMC), предположительно будет отклонена.

Согласно требованиям регламента MiCA, все криптовалютные компании, планирующие работать на территории ЕС, должны получить соответствующую лицензию до конца июня 2026 года. Без нее платформы не могут легально предоставлять услуги пользователям в странах блока.

Представитель HCMC отказался комментировать заявку Binance, сославшись на правила конфиденциальности.

Позиция Binance

В комментарии в редакции Incrypted представители Binance заявили, что компания продолжает сотрудничать с европейскими регуляторами и считает, что выполнила все требования для получения лицензии.

По словам биржи, за последние 18 месяцев она конструктивно взаимодействовала с регуляторами в рамках процедуры подачи заявки в HCMC.

В Binance также отметили, что, по их пониманию, греческий регулятор завершил рассмотрение документов, признал заявку отвечающей требованиям MiCA, и передал ее на рассмотрение в Европейское управление по ценным бумагам и рынкам. Компания ожидает, что вопросы авторизации могут быть рассмотрены на одном из ближайших заседаний Совета.

«Мы остаемся преданными Европе и готовы работать в рамках справедливой, предполагаемой и действительно гармонизированной регуляторной рамки MiCA. Четкое и последовательное регулирование необходимо для пользователей, для индустрии и для конкурентоспособности Европы в сфере цифровых активов», — заявили в Binance.

В Reuters подчеркнули, что в случае отказа Binance не сможет продолжить работу на территории Европейского Союза после вступления в силу новых требований MiCA в начале июля.