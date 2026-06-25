Укрпошта заявила про кібератаку та збій у роботі застосунку

Через нічну ворожу атаку на ІТ-системи застосунок Укрпошти тимчасово працює зі збоями. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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«Наші фахівці вже займаються відновленням. Ми робимо все можливе, щоб ви могли повернутися до комфортного користування застосунком найближчим часом.

Обов'язково повідомимо вас, щойно усе полагодимо. Дякуємо за розуміння і перепрошуємо за незручності!", — йдеться у повідомленні.

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