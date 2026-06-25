Вчителям і соцпрацівникам підвищать зарплати: уряд виділив 6,6 млрд грн

Уряд розподілив 6,6 млрд грн між регіонами для виплати підвищених зарплат освітянам і соціальним працівникам. Кошти спрямовано до бюджетів 24 областей. Про це повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі розподілу коштів

Очільниця Уряду пояснила, що кожна область отримала суму, розраховану індивідуально — залежно від потреб на підвищення зарплат і можливостей місцевих бюджетів самостійно покривати ці витрати.

«Чим менше власних доходів має регіон, тим більшу частку витрат компенсує держава. Для бюджетів територіальних громад та областей, де тривають або можливі бойові дії, держава покриває 80% необхідних видатків на підвищення заробітних плат. Для місцевих бюджетів, які демонструють недостатню спроможність, цей показник становить від 50% до 80%», — підкреслила Юлія Свириденко.

Читайте також: Свириденко анонсувала чергове підвищення зарплат вчителям. Коли та на скільки зростуть виплати

Що відомо про підвищення

З 1 січня держава підвищила зарплати педагогів на 30% і забезпечила для цього необхідний ресурс.

Водночас оплата праці працівників дитсадків і закладів позашкільної освіти фінансується з місцевих бюджетів, тому можливості громад суттєво відрізняються.

Читайте також: З 1 січня 2026 року зарплати вчителів зросли на 30%

Частина регіонів не змогла повною мірою забезпечити підвищення зарплат. Уряд уже визначив такі громади та працює з кожним регіоном окремо. Міністерство освіти разом із Міністерством фінансів мають запропонувати рішення.