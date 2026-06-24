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24 червня 2026, 13:56

У BlackRock назвали оптимальну частку біткоїна в інвестиційному портфелі

Роль першої криптовалюти в структурі інвестиційних портфелів зазнає трансформації. Тепер біткоїн варто розглядати як ефективний додатковий інструмент для диверсифікації ризиків, зазначають аналітики інвестиційної компанії BlackRock.

У BlackRock назвали оптимальну частку біткоїна в інвестиційному портфелі
Фото: pixabay

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За розрахунками фінансистів, включення незначної частки біткоїна — зазвичай на рівні 1−2% — здатне покращити загальну потенційну дохідність портфеля, утримуючи сукупні ризики в межах прийнятної норми.

Переосмислення класичної моделі

Майкл Гейтс, керівний директор і очільник підрозділу модельних портфельних рішень в Америці компанії BlackRock, нагадав, що протягом багатьох десятиліть приватні та інституційні інвестори спиралися виключно на традиційну формулу розподілу капіталу: акції використовувалися як драйвер зростання, а облігації — як гарант стабільності. Проте сучасні ринкові реалії змушують шукати нові рішення.

«Дослідження BlackRock Investment Institute продемонструвало, що навіть дуже помірна позиція в біткоїні може позитивно скоригувати загальну прибутковість інвестиційного портфеля. При цьому такий крок не створює критичного щоденного ризику для інвестора», — наголосив експерт.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що BlackRock розширює лінійку своїх криптопродуктів. На американську біржу Nasdaq було виведено новий фонд — iShares Bitcoin Premium Income ETF (тикер: BITA). Особливість цього інструменту полягає в тому, що він поєднує пряму експозицію на спотову ціну першої криптовалюти з активною стратегією продажу покритих кол-опціонів (covered calls).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Qwerty1999
Qwerty1999
24 червня 2026, 14:28
#
Из архива публикаций на Минфине весной 2018…

Инвестиционный магнат Тим Дрейпер подтвердил свою уверенность в перспективах
биткоина, сообщив, что по его оценкам цена на биткоин вырастет до $250.000 к 2022 году.
Соучредитель Fundstrat Global Advisors, Том Ли считает, что к 2022 году
цена на биткоин достигнет $125.000.

За окном — лето 2026
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Kanarej
Kanarej
24 червня 2026, 16:36
#
И шо? По прогнозам других «аналитиков» — биткоин уже давно должен был обрушиться до нуля. И какой с этого вывод? Все эти прогнозы — гадание на кофейной гуще. Шансы угадать — примерно такие же. Потому что масса факторов, зачастую вообще непредсказуемых.
P.S. $125000 — биткоин таки достиг, даже чуть выше, только в 2025-м. И нет никаких оснований считать, что он не достигнет и 250 тыс., но чуть позже.
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