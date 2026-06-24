У BlackRock назвали оптимальну частку біткоїна в інвестиційному портфелі

Роль першої криптовалюти в структурі інвестиційних портфелів зазнає трансформації. Тепер біткоїн варто розглядати як ефективний додатковий інструмент для диверсифікації ризиків, зазначають аналітики інвестиційної компанії BlackRock.

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За розрахунками фінансистів, включення незначної частки біткоїна — зазвичай на рівні 1−2% — здатне покращити загальну потенційну дохідність портфеля, утримуючи сукупні ризики в межах прийнятної норми.

Переосмислення класичної моделі

Майкл Гейтс, керівний директор і очільник підрозділу модельних портфельних рішень в Америці компанії BlackRock, нагадав, що протягом багатьох десятиліть приватні та інституційні інвестори спиралися виключно на традиційну формулу розподілу капіталу: акції використовувалися як драйвер зростання, а облігації — як гарант стабільності. Проте сучасні ринкові реалії змушують шукати нові рішення.

«Дослідження BlackRock Investment Institute продемонструвало, що навіть дуже помірна позиція в біткоїні може позитивно скоригувати загальну прибутковість інвестиційного портфеля. При цьому такий крок не створює критичного щоденного ризику для інвестора», — наголосив експерт.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що BlackRock розширює лінійку своїх криптопродуктів. На американську біржу Nasdaq було виведено новий фонд — iShares Bitcoin Premium Income ETF (тикер: BITA). Особливість цього інструменту полягає в тому, що він поєднує пряму експозицію на спотову ціну першої криптовалюти з активною стратегією продажу покритих кол-опціонів (covered calls).