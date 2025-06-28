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28 червня 2025, 9:32

Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки: документ передбачає два сценарії розвитку

У п'ятницю, 27 червня, Кабінет Міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2026−2028 роки. Цей комплексний документ визначає основні параметри та орієнтири бюджетної політики на середньострокову перспективу, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У п'ятницю, 27 червня, Кабінет Міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2026−2028 роки.
Фото: НБУ

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Його головна мета — забезпечити стабільність та передбачуваність державної фінансової політики, ефективно управляти обмеженими бюджетними ресурсами, враховуючи при цьому всі ключові пріоритети держави та євроінтеграційні прагнення України.

Бюджетну декларацію розробили спільно з головними розпорядниками коштів, а також після тривалих консультацій та у співпраці з Міжнародним валютним фондом. Положення та показники документа базуються на стратегічних орієнтирах розвитку держави.

Основа для майбутнього бюджету

Бюджетна декларація на 2026−2028 роки стане основою для складання проєкту Державного бюджету на 2026 рік. Документ містить загальні показники доходів і фінансування держбюджету, граничні показники видатків, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум та інші цілі державної політики.

Два сценарії

Важливою особливістю декларації є те, що вона передбачає два сценарії розвитку подій в Україні, починаючи з 2026 року:

  • Оптимістичний сценарій. Припускає можливе покращення безпекової ситуації з 2026 року. Він базується на показниках макропрогнозу економічного і соціального розвитку України на наступні три роки, розробленого Мінекономіки.
  • Песимістичний сценарій. Передбачає продовження повномасштабної агресії рф проти України. Згідно з ним, наступного року видатки на сектор безпеки та оборони будуть не меншими, ніж у 2025 році (з урахуванням змін до держбюджету).

Вибір одного з цих сценаріїв за основу буде зроблено під час формування Державного бюджету України на 2026 рік. Такий підхід дозволить уряду бути готовим до будь-яких потенційних змін безпекової ситуації, водночас виконуючи всі взяті на себе зобов'язання у співпраці з міжнародними партнерами.

«Важливо наголосити, що видатки на безпеку і оборону і надалі будуть залишатися основним пріоритетом держбюджету незалежно від можливого розвитку подій у 2026 році і надалі», — йдеться у повідомленні.

Наступним кроком буде подання Бюджетної декларації 2026−2028 на розгляд до Верховної Ради України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bosyak
bosyak
28 червня 2025, 12:37
#
Так, а прогнозні параметри яки?
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