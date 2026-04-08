8 апреля 2026, 9:53 Читати українською

США и Иран договорились о двухнедельном перемирии

Президент США Дональд Трамп объявил в ночь на среду, 8 апреля, что согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном при открытии тем Ормузского пролива. В сообщении на платформе Truth Social он заявил, что премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф попросил его «сдержать разрушительную силу, которая сегодня ночью отправилась в Иран».

Президент США Дональд Трамп объявил в ночь на среду, 8 апреля, что согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном при открытии тем Ормузского пролива.

Что известно о договоренностях

«И при условии согласия Исламской Республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я соглашаюсь приостановить бомбардировки и нападения на Иран на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня», — написал он и добавил, что США уже «выполнили и перевыполнили все военные цели».

Трамп также сообщил, что США получили от Ирана предложение по десяти пунктам, которое считают «трудоспособной основой» для переговоров.

«Почти все разные вопросы, ранее вызвавшие разногласия между США и Ираном, уже согласованы, однако двухнедельный период позволит окончательно доработать и заключить соглашение», — написал он.

Трамп: Полная и абсолютная победа

В интервью агентству AFP Трамп сказал, что США одержали «полную и абсолютную победу» после заключения соглашения о прекращении огня с Ираном.

«Полная и абсолютная победа. Сто процентов. Без сомнения», — считает он.

В то же время, Трамп не ответил на вопрос, планирует ли выполнить свои предварительные угрозы уничтожить гражданскую инфраструктуру Ирана, если тот откажется от соглашения: «Вам придется это увидеть».

Иран тоже заявил о победе

Иран, как пишет государственное информационное агентство Fars, подтвердил готовность к перемирию.

В то же время в заявлении утверждается, что Иран одержал «большую победу» над США, заставив Трампа принять план из десяти пунктов по полноценному завершению войны вместо краткосрочного прекращения огня. Среди пунктов плана — снятие санкций с Ирана и введение платы за проход судов через Ормузский пролив.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в течение двух недель Ормузский пролив будет открыт для безопасного прохождения судов при координации с армией страны и с учетом технических ограничений.

СМИ: Первый раунд переговоров — 10 апреля

Первый раунд переговоров между США и Ираном по соглашению о прекращении войны запланирован на пятницу, 10 апреля, в Исламабаде — столице Пакистана, пишет американское издание Axios со ссылкой на источники.

Американскую делегацию, вероятно, возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. По информации американского телеканала CNN, участие в переговорах также могут принять специальные посланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Встреча состоится с участием пакистанских посредников.

Белый дом пока официально не подтвердил дату переговоров. Однако ее подтвердил Высший совет национальной безопасности Ирана.

Роман Мирончук
Комментарии - 1

AP1
8 апреля 2026, 10:00
На фото трамп показує якого розміру х** він смокче у війні з іраном.
