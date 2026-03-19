Власти Швеции намерены обязать продуктовые магазины и аптеки принимать наличные

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 марта 2026, 12:37 Читати українською

Власти Швеции намерены обязать продуктовые магазины и аптеки принимать наличные

Спустя годы после того, как Швеция стала одним из мировых лидеров перехода к безналичной экономике, власти страны делают шаг назад: жителей призывают держать наличные на случай чрезвычайных ситуаций, а продуктовые магазины и аптеки — обязать принимать банкноты, пишет Euractiv.

Спустя годы после того, как Швеция стала одним из мировых лидеров перехода к безналичной экономике, власти страны делают шаг назад: жителей призывают держать наличные на случай чрезвычайных ситуаций, а продуктовые магазины и аптеки — обязать принимать банкноты, пишет Euractiv.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиСбережение наличкиКак отмечает издание, для многих шведов наличные фактически исчезли из повседневной жизни: лишь немногие рестораны, магазины и сервисы принимают купюры, а большинство платежей осуществляется картами или через онлайн-сервисы.

Сбережение налички

Как отмечает издание, для многих шведов наличные фактически исчезли из повседневной жизни: лишь немногие рестораны, магазины и сервисы принимают купюры, а большинство платежей осуществляется картами или через онлайн-сервисы. Даже банковские отделения в значительной степени отказались от операций с наличными, перенаправляя клиентов в цифровые каналы.

В начале марта 2026 года центральный банк Швеции рекомендовал домохозяйствам хранить наличными по 1000 крон (около 93 евро) на взрослого: этого должно хватить на недельные базовые расходы.

Регулятор также призвал граждан иметь несколько способов оплаты — наличные, банковские карты и мобильные платежи — «на случай временных сбоев, кризиса или, в худшем случае, войны».

18 марта правительство внесло в парламент законопроект, обязывающий продуктовые магазины и аптеки принимать наличные. Документ также предусматривает, что банки должны обеспечить клиентам возможность вносить наличные, а бизнесу — доступ к услугам по зачислению ежедневной выручки, отмечает издание.

Швеция является членом ЕС, однако не входит в еврозону и сохраняет национальную валюту — шведскую крону.

Возврат к наличным

Переход Швеции к безналичной экономике в целом проходил быстро и без существенных сбоев, однако вызывал сопротивление, прежде всего со стороны пожилых людей, которым было сложно адаптироваться к онлайн-банкингу, напоминает Euractiv.

По официальным данным, объем наличных в обращении в стране с 2008 года сократился почти вдвое. «Цифровизация общества шла очень быстро и создала множество возможностей, но одновременно породила и новые риски», — заявил министр государственного управления Эрик Слоттнер.

По его словам, одним из ключевых рисков становится рост цифрового исключения, особенно среди пожилых. Требование принимать наличные в базовых сегментах розницы он назвал «важным элементом укрепления готовности».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

44200982
44200982
19 марта 2026, 13:07
Не зустрічав продуктових магазинів в Швеції, котрі не приймають готівку.
