Власти Швеции намерены обязать продуктовые магазины и аптеки принимать наличные

Спустя годы после того, как Швеция стала одним из мировых лидеров перехода к безналичной экономике, власти страны делают шаг назад: жителей призывают держать наличные на случай чрезвычайных ситуаций, а продуктовые магазины и аптеки — обязать принимать банкноты, пишет Euractiv.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сбережение налички

Как отмечает издание, для многих шведов наличные фактически исчезли из повседневной жизни: лишь немногие рестораны, магазины и сервисы принимают купюры, а большинство платежей осуществляется картами или через онлайн-сервисы. Даже банковские отделения в значительной степени отказались от операций с наличными, перенаправляя клиентов в цифровые каналы.

В начале марта 2026 года центральный банк Швеции рекомендовал домохозяйствам хранить наличными по 1000 крон (около 93 евро) на взрослого: этого должно хватить на недельные базовые расходы.

Регулятор также призвал граждан иметь несколько способов оплаты — наличные, банковские карты и мобильные платежи — «на случай временных сбоев, кризиса или, в худшем случае, войны».

18 марта правительство внесло в парламент законопроект, обязывающий продуктовые магазины и аптеки принимать наличные. Документ также предусматривает, что банки должны обеспечить клиентам возможность вносить наличные, а бизнесу — доступ к услугам по зачислению ежедневной выручки, отмечает издание.

Швеция является членом ЕС, однако не входит в еврозону и сохраняет национальную валюту — шведскую крону.

Возврат к наличным

Переход Швеции к безналичной экономике в целом проходил быстро и без существенных сбоев, однако вызывал сопротивление, прежде всего со стороны пожилых людей, которым было сложно адаптироваться к онлайн-банкингу, напоминает Euractiv.

По официальным данным, объем наличных в обращении в стране с 2008 года сократился почти вдвое. «Цифровизация общества шла очень быстро и создала множество возможностей, но одновременно породила и новые риски», — заявил министр государственного управления Эрик Слоттнер.

По его словам, одним из ключевых рисков становится рост цифрового исключения, особенно среди пожилых. Требование принимать наличные в базовых сегментах розницы он назвал «важным элементом укрепления готовности».