Швеция призвала граждан держать наличные деньги на случай войны или кризиса

В Швеции центральный банк обнародовал первое руководство по платежам, направленное непосредственно на граждан, и призывает взрослых иметь дома наличные деньги в неделю на случай войны или другого кризиса. Такие шаги призваны обеспечить доступ к основным товарам в самые сложные моменты и снизить зависимость от онлайн-платежей во время перебоев, пишет Bloomberg.

Сколько нужно иметь наличных

Согласно сообщению, каждому взрослому рекомендуют держать около 1 000 крон (приблизительно 110 долларов США) в наличных. Кроме этого, рекомендуют хранить банковские карты от нескольких банков и активно пользоваться местной онлайн-платежной системой Swish. Эта публичная инструкция по платежам первая подобного рода и адресована именно гражданам, согласно заявлению Риксбанка в среду.

Что именно включает рекомендация Риксбанка

Главный месседж состоит в том, чтобы иметь дома наличные деньги на сумму, которая позволяет обеспечить базовые потребности в течение недели во время кризисных событий или военных действий. Наличие средств наличными может облегчить покупку еды, лекарств и других essentials, если онлайн-платежи или банковские сервисы временно недоступны.

Кроме того, Риксбанк подчеркивает важность доступа к нескольким банковским картам и использованию Swish — удобной системы безналичных платежей, которая может служить надежным резервом при сбоях в работе определенных финансовых сервисов.