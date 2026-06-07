Где жилье в Украине дорожает быстрее всего: регионы с наибольшим ростом цен (инфографика)

В мае 2026 г. в отдельных регионах Украины зафиксировано заметное ускорение роста цен на жилье. Об этом говорится в отчете маркетплейса недвижимости Dim.ria, сравнившем показатели с апрелем 2026 года и маем 2025-го. В отчете представлена динамика цен, спроса и предложения на рынке продаж новостроек и вторички, а также в сегменте аренды.

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Рынок новостроек: цены медленно идут вверх, спрос колеблется

Цены

Стоимость за квадратный метр в новостройках в течение мая колебалась в пределах нескольких процентов в зависимости от региона. Больше всего за месяц цены выросли в Черниговской области — +13% по сравнению с апрелем. Годовая динамика в ценах наиболее заметна в Ивано-Франковской (+20%), Тернопольской (+19%), Житомирской (+19%), Кировоградской (+14%), Винницкой (+14%) и Хмельницкой (+14%) областях.

Киев остается самым дорогим городом по стоимости нового жилья: средняя стоимость квадратного метра в мае составила $1429/м² (-0,6% по сравнению с апрелем). Самые дорогие новостройки традиционно сосредоточены в Печерском районе — средняя стоимость квадратного метра составляет $2 729, самые доступные можно найти в Деснянском районе, где средняя цена — $882/м².

Спрос

В мае спрос на новостройки в основном рос. Наиболее заметное увеличение — в Кировоградской (+29%), Волынской (+25%), Николаевской (+22%) и Хмельницкой (+18%) областях. Заметное падение спроса наблюдалось в Харьковской (-13%), Ровенской (-8,6%) и Днепропетровской (-8,4%) областях.

Вторичный рынок: спрос продолжает падать, а цены растут

Предложение

В течение мая количество объявлений на вторичном рынке в основном росло в западных и северных областях, в восточных и центральных — в основном падало. Наиболее заметно увеличение предложения в Волынской (+10%), Сумской (+10%) и Черниговской (+8%) областях. Значительное уменьшение фиксировалось в Киеве (-11%).

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Цены

Цены на вторичное жилье в основном росли в течение мая. Наибольший скачок произошел в Черновицкой (+12%), Кировоградской (+9%) и Ровенской (+8%) областях. Заметное снижение цен фиксировалось в Херсонской (-9%) и Черниговской областях (-8%).

Самая низкая средняя цена за однокомнатную квартиру в мае зафиксирована в Херсонской области — $15,5 тыс. (-9% по сравнению с апрелем). Самое дорогое жилье в Киеве: средняя стоимость в мае составила $89 тыс.

Если рассматривать столицу подробнее: дорогим остается Печерский район, где однокомнатная квартира на вторичном рынке в мае в среднем стоила $180 тыс., а самым бюджетным — Деснянский, где средняя стоимость такой квартиры составила $48 тыс.

Спрос

В течение мая спрос на вторичное жилье продолжил падать. Значительное уменьшение интереса — в Херсонской (-18%), Сумской (-11%) и Черновицкой (-9%) областях. Рост спроса в этом месяце зафиксирован в Закарпатской (+15%) и Ровенской (+9%) областях.

Рынок аренды: предложение растет в разы, цены тоже уходят вверх

Предложение

В мае наблюдался стремительный рост количества объявлений об аренде жилья. Наибольший рост произошел в Сумской (650%), Черниговской (442%), Кировоградской (213%) и Житомирской (159%) областях.

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Цены

В мае 2026 Киев снова возглавил список по стоимости аренды: за однокомнатную квартиру нужно отдать 26 тыс. грн, это на 13% больше по сравнению с прошлым месяцем. В Закарпатье цена несколько снизилась и составила 22,5 тыс. грн. Также в мае значительное подорожание аренды произошло в Сумской области — +165%, таким образом средняя стоимость за однокомнатную квартиру достигла 14,6 тыс. грн.

Дешевое жилье в Черниговской и Запорожской областях: однокомнатная квартира в среднем стоит 6 тыс. грн в месяц.

В столице самая дорогая аренда в Печерском районе — 35 тыс. грн (+13% по сравнению с апрелем), самая дешевая в Деснянском — 10 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

Спрос

В мае интерес к аренде заметно возрос в Ивано-Франковской (63%), Львовской (22%) и Закарпатской (20%) областях. Значительное падение спроса наблюдалось в Херсонской (-34%), Кировоградской (-14%), Харьковской (-13%) и Черкасской (-11%) областях. Наибольший разрыв между количеством предложений и количеством соискателей в Николаевской области: в среднем на 1 объявление приходится 9 арендаторов. В Киеве — 3 арендатора на 1 объявление.