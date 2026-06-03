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3 июня 2026, 14:55 Читати українською

США планируют ввести новые пошлины до 12,5% на импорт из 60 стран

Администрация президента США Дональда Трампа предложила ввести новые пошлины в размере 10% и 12,5% на импорт из 60 стран. Такое решение было принято после того, как Вашингтон пришел к выводу, что эти государства не смогли ограничить торговлю товарами, произведенными с использованием принудительного труда. Об этом сообщает Reuters.

США планируют ввести новые пошлины до 12,5% на импорт из 60 стран
Фото: Дональд Трамп

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Указанная инициатива является результатом расследования недобросовестной торговой практики (Глава 301). Этот шаг призван восстановить систему чрезвычайных пошлин президента Дональда Трампа, которую в феврале этого года упразднил Верховный суд США.

Кого коснутся новые пошлины

  • Пошлины 10% предлагают ввести для стран, имеющих хотя бы частичные программы контроля. В этот список попали: Канада, ЕС, Великобритания, Тайвань, Мексика, Индонезия, Пакистан, Аргентина, Бангладеш, Эквадор, Камбоджа, Сальвадор, Гватемала и Малайзия.
  • Пошлина 12,5% грозит остальным 45 государствам с худшими показателями контроля, среди которых Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и Нигерия.

«То, что наши важнейшие торговые партнеры не смогли решить проблему импорта товаров, изготовленных с использованием принудительного труда, неприемлемо. Поэтому американские рабочие вынуждены конкурировать на мировом рынке в неравных условиях», — заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

В офисе торгового представителя США (USTR) заявили, что предлагают создать отдельный механизм для текстильной отрасли. Он позволит ввозить определенные объемы одежды и текстиля в США по пониженным ставкам, однако конкретные цифры и лимиты пока не разглашаются.

Исключения

В то же время, в решении относительно принудительного труда USTR предусмотрел исключения. Под действие новых пошлин не будет подпадать ряд товаров, в том числе энергоносители, редкоземельные элементы и некоторые другие металлы, говядина, кофе, определенные виды фруктов и овощей, фармацевтическая продукция, органическая химия и запчасти для самолетов.

Европа считает новые пошлины безосновательными

Это заявление было сделано накануне 24 июля — дня, когда истекает срок действия 10-процентных временных пошлин, введенных администрацией Трампа 20 февраля (сразу после того, как Верховный суд отменил предыдущие ограничения Трампа, введенные в рамках Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях).

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Европейская комиссия назвала новые пошлины необоснованными и подтвердила свою приверженность торговому соглашению, заключенному с Вашингтоном в прошлом году.

Бернд Ланге, глава комитета по международной торговле Европарламента, отметил, что новые пошлины были ожидаемыми. Однако он считает выводы США «абсолютно абсурдными», учитывая закон ЕС от 2024 года, прямо запрещающий импорт продукции, изготовленной принудительным трудом.

«Все чаще происходит впечатление, что сначала ищут повод для введения пошлин, и только потом под это подгоняют соответствующее юридическое обоснование», — сказал он. В то же время Ланге добавил, что главный вопрос состоит в том, превысят ли новые дополнительные пошлины те ставки, о которых стороны договорились в июле прошлого года.

Напомним, что в июле Евросоюз, который является крупнейшим торговым партнером США, согласился на введение американских пошлин в размере 15% на широкий перечень своих экспортных товаров. Однако в своем новом отчете USTR отмечает, что европейские меры безопасности вступят в силу только в декабре 2027 года, к тому же у них отсутствуют некоторые ключевые элементы.

Со своей стороны Тайвань заявил, что «надеется и уверен» в том, что финальные результаты расследования учтут уже достигнутые договоренности, что позволит стране получить относительно льготные условия.

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Пекин, которому угрожают пошлины на уровне 12,5%, выступил против каких-либо односторонних ограничений и отрицал наличие принудительного труда в Китае. Нью-Дели, оказавшийся под угрозой аналогичных санкций, сообщил, что ведет переговоры с Вашингтоном по процедурам Главы 301, подчеркнув, что предложенные пошлины еще не окончательны.

Кроме того, в понедельник USTR предложил ввести 25-процентную пошлину на большое количество товаров из Бразилии из-за расследования ее практики в сфере цифровой торговли и преференциальных пошлин. Также ожидается, что вскоре торговое ведомство обнародует результаты другого масштабного расследования (тоже в рамках Главы 301) по чрезмерному наращиванию промышленных мощностей в 16 странах-партнерах, включая Китай и ЕС.

USTR будет принимать общественные комментарии и замечания по поводу предложенных пошлин до 6 июля, а открытые слушания по этому вопросу запланированы на 7 июля.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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