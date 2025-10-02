Multi от Минфин
2 октября 2025, 9:16 Читати українською

Лондон вылетел из топ-20 рынков IPO

Лондонская фондовая биржа впервые за десятилетия оказалась за пределами двадцатки крупнейших мировых площадок для первичных размещений. По данным Bloomberg, Британия опустилась сразу на три позиции до 23-го места, уступив не только Сингапуру и Мексике, но и развивающимся рынкам, включая Оман.

Лондонская фондовая биржа впервые за десятилетия оказалась за пределами двадцатки крупнейших мировых площадок для первичных размещений.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Объем IPO в Лондоне

Объем IPO в Лондоне в 2025 году сократился на 69% до $248 млн — это худший результат за более чем 35 лет. В третьем квартале на рынок удалось привлечь лишь $42 млн, что на 85% меньше, чем годом ранее.

Сингапур в рейтинге Bloomberg поднялся на девятое место с $1,44 млрд, а Мексика вышла на 19-е место с $460 млн, что почти вдвое больше Лондона.

Крупнейшее размещение в Лондоне прошло в апреле 2025 года: бухгалтерская компания MHA собрала 98 млн фунтов стерлингов ($132 млн). Но сделки обошлись без участия Уолл-стрит, отмечает агентство: они были организованы локальными игроками, такими как Cavendish и Singer Capital Markets, что подчеркивает снижение привлекательности Лондона для глобальных инвестбанков.

Еще в 2013 году на Лондон приходилось более половины всех IPO в Европе, но сегодня его доля сократилась до 3%. Снижение оценок компаний и рост конкуренции со стороны Амстердама, Стокгольма и Нью-Йорка привели к тому, что многие британские эмитенты предпочитают либо сделки с частным капиталом, либо листинг на других рынках. «В Великобритании есть интересные компании, но скидка на оценку в Лондоне становится точкой входа для private equity», — отмечает портфельный менеджер Berenberg Леонард Келлер.

Слабость лондонского рынка подтверждают и недавние решения крупных корпораций. Unilever выбрал Амстердам основной площадкой для листинга своего бизнеса мороженого Magnum, а оборонная Czechoslovak Group отказалась от Лондона в пользу Нидерландов, рассчитывая на более мягкое регулирование. AstraZeneca объявила, что будет напрямую регистрировать акции на Нью-Йоркской бирже вместо депозитарных расписок, усилив свой американский листинг.

В 2006 году Лондон собрал рекордные $51 млрд за счет IPO Standard Life, Debenhams и «Роснефти». Сегодня объем размещений упал на 99% по сравнению с тем годом, подсчитал Bloomberg.

Инвестиционный трамплин

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
