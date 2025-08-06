Трамп запровадив додаткові 25% мита проти Індії через закупівлю російської нафти
Головне за середу: тиск Трампа на росію, нові валютні пом'якшення від НБУ
Президент США Дональд Трамп запровадив додаткове 25%-ве мито на індійські товари через те, що країна продовжує закуповувати російські енергоносії. Це рішення було ухвалено через кілька годин після того, як переговори між Вашингтоном та москвою щодо війни в Україні не принесли результатів.
Трамп готує нові санкції проти російського «тіньового флоту»
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти російського «тіньового флоту», якщо володимир путін не погодиться на припинення вогню в Україні до п'ятниці.
НБУ впроваджує черговий пакет пом'якшення валютних обмежень. Що зміниться для бізнесу
Нацбанк пом’якшує низку валютних обмежень. Новий пакет валютної лібералізації сформовано так, щоб надати бізнесу стимули та можливості без формування значного додаткового попиту на валютному ринку України.
Долар має потенціал для подальшого падіння — Bloomberg
Долар готовий до подальшого падіння, і призначення нового голови ФРС, готового швидко знижувати ставки, може стати каталізатором, вважає Білл Кемпбелл, портфельний керуючий DoubleLine Capital.
Мінфін залучив понад 18 мільярдів від продажу облігацій
Міністерство фінансів 5 серпня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 18,2 млрд грн. У липні 2025 року Міністерство фінансів залучило до держбюджету 72,2 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Це майже вдвічі більше, ніж у червні (37,1 млрд грн). Залучені кошти спрямовуються насамперед на посилення обороноздатності країни.
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