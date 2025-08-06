Головне за середу: тиск Трампа на росію, нові валютні пом'якшення від НБУ

Президент США Дональд Трамп запровадив додаткове 25%-ве мито на індійські товари через те, що країна продовжує закуповувати російські енергоносії. Це рішення було ухвалено через кілька годин після того, як переговори між Вашингтоном та москвою щодо війни в Україні не принесли результатів.

Трамп готує нові санкції проти російського «тіньового флоту»