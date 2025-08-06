Міністерство фінансів 5 серпня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 18,2 млрд грн. А саме: 12,37 млрд грн та $140 млн. Про це свідчать дані міністерства.
6 серпня 2025, 8:10
Мінфін залучив понад 18 мільярдів від продажу облігацій
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що пропонували інвесторам
Читайте також: Удвічі більше: Мінфін залучив 72,2 млрд грн на внутрішньому ринку ОВДП
Нагадаємо
У липні 2025 року Міністерство фінансів залучило до держбюджету 72,2 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Це майже вдвічі більше, ніж у червні (37,1 млрд грн). Залучені кошти спрямовуються насамперед на посилення обороноздатності країни.
InvestMarket від «Мінфін» — зручний каталог інвестиційних можливостей. Обирайте те, що підходить саме вам.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі