Мінфін залучив понад 18 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 5 серпня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 18,2 млрд грн. А саме: 12,37 млрд грн та $140 млн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

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Нагадаємо

У липні 2025 року Міністерство фінансів залучило до держбюджету 72,2 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Це майже вдвічі більше, ніж у червні (37,1 млрд грн). Залучені кошти спрямовуються насамперед на посилення обороноздатності країни.