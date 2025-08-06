Долар має потенціал для подальшого падіння — Bloomberg

Долар готовий до подальшого падіння, і призначення нового голови ФРС, готового швидко знижувати ставки, може стати каталізатором, вважає Білл Кемпбелл, портфельний керуючий DoubleLine Capital. Про це пише Bloomberg.

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Що буде з доларом

«У долара є потенціал для подальшого зниження», — сказав Кемпбелл в інтерв'ю.

У вересні 2024 року DoubleLine Capital управляла активами на суму $95 мільярдів.

Після одного з найгірших стартів року в історії, у липні долар показав перший місячний приріст у 2025 році. Однак Кемпбелл дотримується думки, що USD набув багаторічного періоду зниження, оскільки інвесторів відлякують величезні дефіцити США, і на цьому тлі відбувається диверсифікація на користь інших країн.

Індекс Bloomberg Dollar Spot впав на 0,1% у вівторок після розчаровуючих даних щодо сектору послуг США.

Одним із ключових факторів для долара є прагнення Трампа знизити вартість запозичень. Президент неодноразово критикував голову ФРС Джерома Пауелла в рамках безпрецедентної кампанії публічного тиску, яка викликала питання щодо незалежності центрального банку.

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