Долар готовий до подальшого падіння, і призначення нового голови ФРС, готового швидко знижувати ставки, може стати каталізатором, вважає Білл Кемпбелл, портфельний керуючий DoubleLine Capital. Про це пише Bloomberg.
Долар має потенціал для подальшого падіння — Bloomberg
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Що буде з доларом
«У долара є потенціал для подальшого зниження», — сказав Кемпбелл в інтерв'ю.
У вересні 2024 року DoubleLine Capital управляла активами на суму $95 мільярдів.
Після одного з найгірших стартів року в історії, у липні долар показав перший місячний приріст у 2025 році. Однак Кемпбелл дотримується думки, що USD набув багаторічного періоду зниження, оскільки інвесторів відлякують величезні дефіцити США, і на цьому тлі відбувається диверсифікація на користь інших країн.
Індекс Bloomberg Dollar Spot впав на 0,1% у вівторок після розчаровуючих даних щодо сектору послуг США.
Одним із ключових факторів для долара є прагнення Трампа знизити вартість запозичень. Президент неодноразово критикував голову ФРС Джерома Пауелла в рамках безпрецедентної кампанії публічного тиску, яка викликала питання щодо незалежності центрального банку.
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Трамп заявив, що оголосить ім'я нового члена Федеральної резервної системи найближчими днями на заміну Адріані Куглер, яка в п'ятницю повідомила про звільнення з посади. Це дає Трампу можливість призначити керівника, який підтримуватиме його ідею нижчих відсоткових ставок.
Слабка економіка США також може вплинути на долар, вважає Кемпбелл. Звіт у вівторок показав, що індекс послуг від ISM упав минулого місяця нижче за всі оцінки в опитуванні економістів Bloomberg. Сектор послуг США фактично зупинився в липні, оскільки компанії, які стикаються з млявим попитом і зростаючими витратами, скоротили персонал.
Звіт вийшов за даними минулого тижня, які показали, що ринок праці значно слабший, ніж вважалося раніше.
Кемпбелл скористався нещодавньою стабілізацією долара, щоб підготуватися до подальшого ослаблення валюти, збільшуючи експозицію в недоларових облігаціях на ринках, що розвиваються і розвинених.
Індекс долара втратив понад 7% цього року.
Кемпбелл вважає, що найбільшою загрозою для його теорії є повернення винятковості США у разі коригування бюджетної політики та появи визначеності в торговельній політиці. Це може підтримати економіку та підігріти попит на американські активи.
Керуючий портфелем також слідкує за обіцянками торгових партнерів, включаючи Європейський Союз та Японію, інвестувати мільярди доларів у США, потенційно компенсуючи інші відтоки. Однак деталі про природу та тимчасові рамках цих інвестицій залишаються неясними.
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