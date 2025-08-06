Трамп готує нові санкції проти російського «тіньового флоту»

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти російського «тіньового флоту», якщо володимир путін не погодиться на припинення вогню в Україні до п'ятниці. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на свої джерела.

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Внесення нафтових танкерів до чорного списку стане першим випадком, коли США запровадять санкції проти Москви з моменту повернення Трампа до Білого дому у січні 2025 року.

росія використовує значною мірою застарілі танкери для перевезення нафти по всьому світу, намагаючись обійти обмеження Заходу, запроваджені після повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році.

Термін «тіньовий флот» стосується суден, право власності на яких приховано та які уникають користування послугами західних компаній. Застосування санкцій до їхніх власників є складним завданням, хоча заходи, спрямовані проти самих суден, нещодавно довели свою ефективність.

Двоє людей, знайомих із тим, що обговорює Білий дім, повідомили, що нові санкції США проти «тіньового флоту» розглядаються як простий перший крок, щоб завдати економічних збитків росії.

Третє джерело, наближене до адміністрації, додало, що уряд США розглядає кілька варіантів дій, і санкції проти цього флоту — один із них.

Адміністрація Джо Байдена додала до списку санкцій 213 танкерів для перевезення сирої нафти та хімікатів. Трамп утримався від запровадження подальших санкцій проти росії, намагаючись забезпечити переговорне врегулювання для припинення війни.

Проте Трамп дедалі більше розчарований відмовою Путіна погодитися на припинення вогню. Він поставив російському диктатору ультиматум — змінити тактику до п'ятниці або зіткнутися з жорсткішими санкціями.

Нові санкції США проти «тіньового флоту» посилять нещодавні заходи ЄС, заявив керуючий директор з досліджень ClearView Energy Partners Кевін Бук. Минулого місяця Євросоюз додав до санкційного списку понад 100 суден, довівши їх загальну кількість до 415.

Аналіз Financial Times показав, що запроваджені США санкції значно зменшили ефективність російських нафтових танкерів. Поки Білий дім готує нові кроки, Дональд Трамп висуває Кремлю ультиматум, попереджаючи про наслідки, якщо Москва не погодиться на переговори.

Ефективність російського флоту падає

Нові дані свідчать, що санкції США б'ють по російському нафтовому експорту. Аналіз 115 танкерів, які потрапили під американські обмеження, показав різке падіння їхньої продуктивності.

За шість місяців до включення до санкційного списку ці судна перевозили в середньому 48 мільйонів барелів російської нафти щомісяця. Однак, за шість місяців після запровадження санкцій, цей показник скоротився до 13 мільйонів барелів на місяць.

«Агресивний тиск на так званий „тіньовий флот“ — це прямий спосіб ускладнити життя росії та посилити сигнал, який надсилають ЄС та Велика Британія», — зазначив Бенджамін Хілгенсток, керівник відділу макроекономічних досліджень та стратегії Київської школи економіки.

Трамп висуває ультиматум

Кремль проігнорував кілька дедлайнів, встановлених президентом США для досягнення припинення вогню, і останніми тижнями значно посилив свої атаки на Україну.

Дональд Трамп, за повідомленнями джерел, дедалі більше розчарований поведінкою путіна.

У вівторок Трамп обговорив можливі заходи проти Москви під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

«Ми говорили про санкції проти росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому Москва так уважно ставиться до цієї перспективи… Це може багато що змінити», — повідомив Зеленський.

У понеділок президент США також оголосив про плани підвищити тарифи для Індії, одного з провідних покупців російської нафти. «Їм байдуже, скільки людей в Україні гине від російської військової машини», — написав Трамп у соціальних мережах.

Очікування від візиту Віткоффа

Спеціальний посланник Трампа, Стів Віткофф, має прибути до Москви цього тижня.

Джерело, близьке до адміністрації, припускає, що Трамп, ймовірно, ухвалить рішення щодо потенційних наслідків для Москви після повернення свого посланника.

«Це залежить від того, що Віткофф привезе назад. Якщо Віткофф повернеться з порожніми руками, абсолютно ні з чим, Трамп вийде з себе», — сказало джерело.

Експерти також зазначають інші можливі кроки для адміністрації — зокрема, жорсткіше дотримання чинних санкцій або приєднання до нового гнучкого механізму обмеження цін на російську нафту, який ЄС планує запровадити на початку вересня.

Едвард Фішман, старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету, додав, що Вашингтон також може запровадити вторинні санкції проти банків та нафтопереробних заводів в інших країнах, які сприяють торгівлі російською нафтою.

Законопроєкт, запропонований сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, передбачає запровадження тарифів понад 500% для країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Він вже отримав широку двопартійну підтримку серед американських законодавців.

Трамп заявив, що «дуже серйозно» розглядає можливість підтримати цей законопроєкт. Водночас аналітики сумніваються, чи вдасться стійко реалізувати такі високі тарифи.