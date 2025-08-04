Головне за понеділок: євро різко зросло, долар впав

Президент США Дональд Трамп висуне свого кандидата на посаду наступного голови Федеральної резервної системи (ФРС) найближчими днями.

Чому обвалився євро та чи продовжить падіння цього тижня

На минулому тижні гривня зміцнилася як до долара так і до євро. Та чи зможе нацвалюта зберегти свої досягнення цього тижня? — Розберемося в цьому докладно.

Долар різко впав після провального звіту з ринку праці США та звинувачень Трампа