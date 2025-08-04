Президент США Дональд Трамп висуне свого кандидата на посаду наступного голови Федеральної резервної системи (ФРС) найближчими днями. Про це пише Finance.yahoo.com.
Трамп найближчим часом оголосить свого кандидата на посаду голови ФРС
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Що відомо
Як заявив Трамп журналістам у неділю, він також оголосить кандидата на посаду нового глави Бюро статистики міністерства праці США. У п'ятницю він звільнив його керівника Еріку МакЕнтарфер після виходу статданих, які показали різке ослаблення американського ринку праці.
Кількість робочих місць в економіці США в липні збільшилася на 73 тис., тоді як аналітики, опитані Trading Economics, у середньому прогнозували зростання на 110 тис. Водночас дані за два попередні місяці були суттєво переглянуті в бік зниження: у червні та травні кількість робочих місць зросла лише на 14 тис. і на 19 тис., а не на 147 тис. і 144 тис. відповідно, як було оголошено раніше.
Безробіття в США в липні підвищилося до 4,2% з червневих 4,1%.
Трамп обвинуватив МакЕнтарфер, призначену колишнім президентом Джо Байденом, у фальсифікації статистики щодо зайнятості. Однак жодних доказів на підтримку тверджень Трампа про маніпуляцію даними з боку Бюро статистики Мінпраці, яке також опікується даними за споживчими цінами і цінами виробників, не було представлено.
«Нам потрібні точні дані щодо зайнятості», — написав Трамп у соцмережі Truth Social, додавши, що Мачентарфер буде замінено кимось «набагато компетентнішим і кваліфікованішим».
Трамп постійно критикує нинішнього главу Федрезерву Джерома Павелла, вимагає від нього зниження базової процентної ставки. ФРС утримує ставку в діапазоні 4,25−4,5% річних з грудня минулого року. Термін служби Павелла на посаді голови американського ЦБ закінчується в травні 2016 року.
Основними кандидатами на посаду наступного глави ФРС вважають радника Білого дому з економічних питань Кевіна Гассета, а також Кевіна Ворша, який обіймав цю посаду в адміністрації президента США Джорджа Буша і пізніше входив до ради керуючих ФРС. Серед інших претендентів на цю посаду також називають міністра фінансів США Скотта Бессента.
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