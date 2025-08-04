Долар різко впав після провального звіту з ринку праці США та звинувачень Трампа

Долар США зазнав значного тиску і в понеділок продовжив падіння після публікації вкрай слабкого звіту з ринку праці за липень. Провальні дані змусили ринки різко підвищити очікування щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) вже у вересні. Про це у понеділок, 4 серпня, повідомляє WSJ.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Сфальсифіковані» дані та реакція Трампа

Згідно зі звітом Бюро статистики праці США (BLS), у липні американська економіка створила лише 73 000 нових робочих місць, що виявилося значно нижчим за прогнози. Крім того, дані за травень та червень були суттєво переглянуті в бік зниження.

Реакція президента Дональда Трампа була миттєвою та безпрецедентною. Він звільнив очільницю BLS Еріку Макентарфер та заявив у соціальних мережах, що дані про робочі місця були «сфальсифіковані, щоб змусити республіканців, і мене, виглядати погано».

Ринки ставлять на зниження ставок

Слабкі дані з ринку праці, а також гірший, ніж очікувалося, звіт про виробничу активність ISM, кардинально змінили очікування інвесторів. За даними ринку ф'ючерсів, ймовірність зниження ставки ФРС у вересні злетіла з приблизно 40% до 88%. Тепер ринки закладають у ціни зниження ставок на 63 базисні пункти до кінця року, порівняно з 33 пунктами до звіту.

Реакція світових валют

На тлі цих подій індекс долара США (DXY) впав на 0,4% до 98,777. Це змусило зміцнитися більшість світових валют. Азійські валюти, зокрема сінгапурський долар та китайський юань, продемонстрували впевнене зростання.

Водночас британський фунт стерлінгів показав стриману реакцію. Аналітики пояснюють це тим, що ринок вже очікує на зниження ставки від Банку Англії цього тижня, тому слабкість долара не мала на нього значного впливу.

Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту