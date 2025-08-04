Національний банк України встановив на 5 серпня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,7901 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем, НБУ знизив курс гривні на 2 копійки.
4 серпня 2025, 16:10
Євро підскочило на 70 копійок, а долар на 2 копійки: НБУ встановив нові курси валют на вівторок
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Офіційні курси гривні щодо інших валют
Офіційний курс до долара встановлено на такому рівні: 41,7901 гривень за 1 долар (+0,0257 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,3470 гривень за 1 євро (+0,7022 грн).
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Джерело: Мінфін
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