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31 липня 2025, 20:00

Головне за четвер: Перевірки бізнесу, видатки на оборону і незалежність НАБУ та САП

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Джерело: Мінфін
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