Головне за четвер: Перевірки бізнесу, видатки на оборону і незалежність НАБУ та САП

23 липня набуло чинності рішення РНБО щодо повернення мораторію на перевірки бізнесу та будь-яке втручання у господарську діяльність з боку держструктур. Такий крок покликаний забезпечити економічну безпеку, стимулювати зростання виробництва, створення нових робочих місць та залучення інвестицій.

Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про незалежність НАБУ та САП

31 липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 13533 про повернення повноважень НАБУ та САП. «За» основу та в цілому проголосував 331 народний депутат.

ФРС залишила ставку на рівні 4,25−4,5%

Федеральна резервна система США (ФРС) вирішила залишити базову ставку незмінною на рівні 4,25−4,5%. За рішення зберегти ставку проголосували більшість членів Комітету, включаючи голову Джерома Пауелла та його заступника Джона Вільямса.

Рада збільшила видатки на оборону на понад 400 мільярдів

У четвер, 31 липня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 13573 про зміни до Бюджету-2025, який включає збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн.

ТОП-5 банків для ФОП: де відкрити рахунок і отримати корисні сервіси безкоштовно

У II кварталі цього року кількість новостворених ФОП перевищила кількість закритих: від 53 000 «в мінус» до 34 000 «в плюс». — Про це повідомив YouControl.Market. Відповідно, зростає і попит на банківське обслуговування. У боротьбі за клієнтів фінансисти зваблюють підприємців новими пропозиціями тарифів, еквайрингу, кредитів тощо. «Мінфін» розповість, що пропонують банкіри дрібному бізнесу, аби спростити вибір «свого» банку.