У четвер, 31 липня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 13573 про зміни до Бюджету-2025, який включає збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Рада збільшила видатки на оборону на понад 400 мільярдів
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Даний законопроєкт підтримали 332 народні депутати.
Законопроєкт зареєстрували сьогодні на заміну аналогічному проєкту № 13439−3, раніше ухваленому в першому читанні. З нього прибрали всі додаткові витрати, що не стосувалися оборони.
Що пропонує новий законопроєкт
Пропонується збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд — на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони, 216 млрд — на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Решта — інші потреби війська.
Крім того, в тексті законопроєкту є важлива текстова норма, а саме — новий розподіл ПДФО з 1 серпня 2025 року:
- 60% — спрямовується Міноборони на закупівлю дронів, зброї, військової техніки (це додаткові 22,4 млрд грн для Міноборони, уже враховані в загальній сумі збільшення);
- 30% — Держспецзв’язку на дрони;
- 10% — на потреби бригад.
Балансування за рахунок тих же джерел, що були визначені раніше в урядовому законопроєкті (ОВДП і перевиконання доходів), а саме:
- 184,9 млрд грн — збільшення залучення коштів від ОВДП;
- 147,5 млрд грн — перевиконання і очікуване перевиконання власних доходів бюджету (в першу чергу мова іде про ПДФО, податок на прибуток, акциз із ввезених товарів + НБУ і держкомпанії перерахували більше, ніж очікувалось);
- 65,1 млрд грн — зменшення витрат на погашення ОВДП;
- 11,2 млрд грн — зменшення видатків на обслуговування боргу (проценти за користування кредитними грошима) — за рахунок курсу валют і реструктуризацій.
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