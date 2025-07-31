Рада збільшила видатки на оборону на понад 400 мільярдів

У четвер, 31 липня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 13573 про зміни до Бюджету-2025, який включає збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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Даний законопроєкт підтримали 332 народні депутати.

Законопроєкт зареєстрували сьогодні на заміну аналогічному проєкту № 13439−3, раніше ухваленому в першому читанні. З нього прибрали всі додаткові витрати, що не стосувалися оборони.

Що пропонує новий законопроєкт

Пропонується збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд — на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони, 216 млрд — на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Решта — інші потреби війська.

Крім того, в тексті законопроєкту є важлива текстова норма, а саме — новий розподіл ПДФО з 1 серпня 2025 року:

60% — спрямовується Міноборони на закупівлю дронів, зброї, військової техніки (це додаткові 22,4 млрд грн для Міноборони, уже враховані в загальній сумі збільшення);

30% — Держспецзв’язку на дрони;

10% — на потреби бригад.

Балансування за рахунок тих же джерел, що були визначені раніше в урядовому законопроєкті (ОВДП і перевиконання доходів), а саме: