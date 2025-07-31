31 липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 13533 про повернення повноважень НАБУ та САП. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про незалежність НАБУ та САП
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Повернення незалежності
«За» основу та в цілому проголосував 331 народний депутат.
За словами Железняка, утримались чи проти немає.
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«Дякую усім депутатам, які підтримали президентський законопроєкт щодо гарантування незалежності НАБУ і САП та захисту органів правопорядку від будь-яких зовнішніх впливів», — написала прем'єрка Юлія Свириденко.
Що відомо
«Закон знімає питання щодо ризиків втручання в роботу антикорупційних органів та зміцнює всю систему правопорядку. Це чітка відповідь на очікування суспільства та наших європейських партнерів. Україна ще раз довела, що є демократичною країною. Наша держава дослухається до суспільної думки, поважає позиції всіх громадян та зміцнює наші інституції. Уряд України проінформує усіх партнерів щодо ухваленого рішення», — підсумувала Свириденко.
Коментарі - 13
Ні, то вірний паж пана) почитай інші коментарі його і одразу стане зрозумілий діагноз))
Та ні, це цирк Проста многоходовочка та гра в «добрий поліцейський та поганий поліцейський», де спочатку такі погані депутати наробили справ, а потім вийшов великодушний цар і показав своїм холопам, що ми «демократична держава, ми не можемо як росісія загоняти людей палками на війну», ну і зайве «збереження» рейтингів у прибічників, типу, ось який прострочка молодець, вийшов і «навів порядок» :)
А сам спекталь так собі, ХОЧА, зважаючи на те, що більшість українців, на жаль, навіть освіти не мають, то на подібних посіпак ця вистава і була розрахована, щоб зберегти обличчя царя:)
Головне побільше звертати увагу людей на те, що це «президентський» законопроект ну щоб підняти статус простроченого в очах тих хто не розуміє сенс цієї вистави)
Ти ще два нулі забув дописати після «120%» підтримуючих)) ЦЕ Ж МОВА ПРО НАЙПОТУЖНІШОГО!))
Типичная практика — водить козу по кругу и получать бешеные зарплаты при нулевом КПД.