Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про незалежність НАБУ та САП

31 липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 13533 про повернення повноважень НАБУ та САП. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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Повернення незалежності

«За» основу та в цілому проголосував 331 народний депутат.

За словами Железняка, утримались чи проти немає.

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«Дякую усім депутатам, які підтримали президентський законопроєкт щодо гарантування незалежності НАБУ і САП та захисту органів правопорядку від будь-яких зовнішніх впливів», — написала прем'єрка Юлія Свириденко.

Що відомо

«Закон знімає питання щодо ризиків втручання в роботу антикорупційних органів та зміцнює всю систему правопорядку. Це чітка відповідь на очікування суспільства та наших європейських партнерів. Україна ще раз довела, що є демократичною країною. Наша держава дослухається до суспільної думки, поважає позиції всіх громадян та зміцнює наші інституції. Уряд України проінформує усіх партнерів щодо ухваленого рішення», — підсумувала Свириденко.