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31 липня 2025, 13:36

Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про незалежність НАБУ та САП

31 липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 13533 про повернення повноважень НАБУ та САП. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

31 липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 13533 про повернення повноважень НАБУ та САП.

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Повернення незалежності

«За» основу та в цілому проголосував 331 народний депутат.

За словами Железняка, утримались чи проти немає.

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«Дякую усім депутатам, які підтримали президентський законопроєкт щодо гарантування незалежності НАБУ і САП та захисту органів правопорядку від будь-яких зовнішніх впливів», — написала прем'єрка Юлія Свириденко.

Що відомо

«Закон знімає питання щодо ризиків втручання в роботу антикорупційних органів та зміцнює всю систему правопорядку. Це чітка відповідь на очікування суспільства та наших європейських партнерів. Україна ще раз довела, що є демократичною країною. Наша держава дослухається до суспільної думки, поважає позиції всіх громадян та зміцнює наші інституції. Уряд України проінформує усіх партнерів щодо ухваленого рішення», — підсумувала Свириденко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+75
Exba
Exba
31 липня 2025, 13:39
#
Винни-Пух: — Ой! Выходит, то есть входит! Пятачок: — Входит! Иа: — И выходит! И входит. Замечательно выходит!
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
31 липня 2025, 13:45
#
Зеленский — молодец! Пусть теперь только кто-то скажет, что в стране коррупция. Все вопросы к НАБУ)))
+
+45
malfar
malfar
31 липня 2025, 14:31
#
Це ж така тонка іронія, так?
+
+30
Я. ..
Я. ..
31 липня 2025, 15:08
#
Malfar

Ні, то вірний паж пана) почитай інші коментарі його і одразу стане зрозумілий діагноз))
+
+45
Я. ..
Я. ..
31 липня 2025, 13:47
#
«Це чітка відповідь на очікування суспільства та наших європейських партнерів. Україна ще раз довела, що є демократичною країною. Наша держава дослухається до суспільної думки, поважає позиції всіх громадян та зміцнює наші інституції.»

Та ні, це цирк Проста многоходовочка та гра в «добрий поліцейський та поганий поліцейський», де спочатку такі погані депутати наробили справ, а потім вийшов великодушний цар і показав своїм холопам, що ми «демократична держава, ми не можемо як росісія загоняти людей палками на війну», ну і зайве «збереження» рейтингів у прибічників, типу, ось який прострочка молодець, вийшов і «навів порядок» :)

А сам спекталь так собі, ХОЧА, зважаючи на те, що більшість українців, на жаль, навіть освіти не мають, то на подібних посіпак ця вистава і була розрахована, щоб зберегти обличчя царя:)

Головне побільше звертати увагу людей на те, що це «президентський» законопроект ну щоб підняти статус простроченого в очах тих хто не розуміє сенс цієї вистави)
+
+60
eljaaff
eljaaff
31 липня 2025, 14:04
#
Нет слов — это цирк называется, пародия, бутафория, мираж…
+
+30
qbik
qbik
31 липня 2025, 14:45
#
Завтра вийдуть результати опитування, де потужного підтримує 120%
+
0
Я. ..
Я. ..
31 липня 2025, 15:08
#
Qbik

Ти ще два нулі забув дописати після «120%» підтримуючих)) ЦЕ Ж МОВА ПРО НАЙПОТУЖНІШОГО!))
+
+30
Андрей Татра
Андрей Татра
31 липня 2025, 15:13
#
Слава Ким Чин Зе)
+
+45
Я. ..
Я. ..
31 липня 2025, 15:18
#
Амінь))
+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
31 липня 2025, 16:02
#
…забери у народу те, шо він вже мав, потім дай йому те ж саме знову — і він буде щасливий…
+
+15
Я. ..
Я. ..
31 липня 2025, 16:18
#
Саме так) я ж кажу, ідеальна схема для певного підняття власних потужних рейтингів в певних прошарків населення)
+
0
zevs1
zevs1
31 липня 2025, 16:09
#
Сколько коррупциионеров сидит в тюрьме?
Типичная практика — водить козу по кругу и получать бешеные зарплаты при нулевом КПД.
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