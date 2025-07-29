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29 липня 2025, 20:00

Головне за вівторок: євро падає, облігації України зросли

Євро продемонструвало найбільше денне падіння з травня

Курс євро продемонстрував найбільше денне падіння з травня, оскільки інвестори та європейські політики переосмислили наслідки нової торговельної угоди між ЄС та США. Ринок, що спочатку відреагував на новину з оптимізмом, тепер вбачає в домовленостях удар по європейському експортному сектору.

Євро подешевшав майже на 50 копійок: НБУ встановив нові курси валют

Офіційний курс євро становитиме 48,2240 гривень за 1 євро (-0,4727 грн).

Єврооблігації України зросли після заяв Трампа щодо Путіна — Bloomberg

Українські облігації, деноміновані в доларах, зросли найбільше за місяць після того, як президент США Дональд Трамп почав публічно тиснути на російського лідера володимира путіна, щоб той швидко припинив війну в Україні.

Дефолт за ВВП-варантами: Нових переговорів із кредиторами немає

Міністерство фінансів України підтвердило, що продовжує діалог із власниками ВВП-варантів, за якими держава оголосила дефолт на початку літа. Однак, нових раундів переговорів щодо реструктуризації цих фінансових інструментів не відбувалося з квітня 2025 року.

Джерело: Мінфін
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