Головне за вівторок: євро падає, облігації України зросли
Курс євро продемонстрував найбільше денне падіння з травня, оскільки інвестори та європейські політики переосмислили наслідки нової торговельної угоди між ЄС та США. Ринок, що спочатку відреагував на новину з оптимізмом, тепер вбачає в домовленостях удар по європейському експортному сектору.
Євро подешевшав майже на 50 копійок: НБУ встановив нові курси валют
Офіційний курс євро становитиме 48,2240 гривень за 1 євро (-0,4727 грн).
Єврооблігації України зросли після заяв Трампа щодо Путіна — Bloomberg
Українські облігації, деноміновані в доларах, зросли найбільше за місяць після того, як президент США Дональд Трамп почав публічно тиснути на російського лідера володимира путіна, щоб той швидко припинив війну в Україні.
Дефолт за ВВП-варантами: Нових переговорів із кредиторами немає
Міністерство фінансів України підтвердило, що продовжує діалог із власниками ВВП-варантів, за якими держава оголосила дефолт на початку літа. Однак, нових раундів переговорів щодо реструктуризації цих фінансових інструментів не відбувалося з квітня 2025 року.
Коментарі