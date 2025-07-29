Головне за вівторок: євро падає, облігації України зросли

Курс євро продемонстрував найбільше денне падіння з травня, оскільки інвестори та європейські політики переосмислили наслідки нової торговельної угоди між ЄС та США. Ринок, що спочатку відреагував на новину з оптимізмом, тепер вбачає в домовленостях удар по європейському експортному сектору.

Євро подешевшав майже на 50 копійок: НБУ встановив нові курси валют

Офіційний курс євро становитиме 48,2240 гривень за 1 євро (-0,4727 грн).

Єврооблігації України зросли після заяв Трампа щодо Путіна — Bloomberg