Національний банк України встановив на 30 липня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,7886 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.
29 липня 2025, 17:14
Євро подешевшав майже на 50 копійок: НБУ встановив нові курси валют
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Офіційні курси гривні щодо інших валют
Офіційний курс на 30 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7886 гривень за 1 долар (-0,0111 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,2240 гривень за 1 євро (-0,4727 грн).
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі