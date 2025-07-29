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29 липня 2025, 11:34

Євро продемонструвало найбільше денне падіння з травня

Курс євро продемонстрував найбільше денне падіння з травня, оскільки інвестори та європейські політики переосмислили наслідки нової торговельної угоди між ЄС та США. Ринок, що спочатку відреагував на новину з оптимізмом, тепер вбачає в домовленостях удар по європейському експортному сектору. Про це пише Financial Times.

Курс євро продемонстрував найбільше денне падіння з травня, оскільки інвестори та європейські політики переосмислили наслідки нової торговельної угоди між ЄС та США.

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Реакція ринку

У понеділок курс євро впав на 1% до $1,162 у парі з доларом та на 0,9% щодо фунта стерлінгів. Фондові ринки також втратили початковий оптимізм: наприклад, ключовий німецький індекс DAX до кінця торгів знизився на 1%.

Причиною такого розвороту стала укладена напередодні угода, згідно з якою більшість європейського експорту до США буде обкладатися постійним митом у 15%. Хоча це значно нижче за 30%, якими раніше погрожував Дональд Трамп, інвестори дійшли висновку, що запровадження такого високого тарифу на постійній основі є негативним фактором для економіки єврозони.

«ЄС погодився на підпорядкування»

Нова угода викликала хвилю різкої критики з боку європейських політиків. Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру назвав її актом «підпорядкування» та «темним днем для Європи». З критикою також виступили праві політики у Франції та Німеччині. Експерти наголошують, що угода фактично погіршує, а не покращує торговельні відносини, встановлюючи високі тарифи там, де їх раніше не було.

Тим часом президент США Дональд Трамп, перебуваючи в Шотландії, заявив, що запровадить 20%-ве мито для тих країн, які не укладуть окремих торговельних домовленостей зі США, а також анонсував нові мита на фармацевтичну продукцію.

Нова реальність: чому угода з митом у 15% розчарувала ринки

Початкова позитивна реакція ринків на угоду була викликана полегшенням — вдалося уникнути найгіршого сценарію з 30%-ми митами та руйнівної торговельної війни. Однак після детальнішого аналізу інвестори та політики усвідомили довгострокові наслідки домовленостей.

Проблема полягає в тому, що угода не покращує, а легітимізує погіршення умов торгівлі. Вона фактично закріплює новий статус-кво, за якого США в односторонньому порядку встановлюють високий тарифний бар'єр для своїх партнерів. До початку торговельних війн Трампа середній рівень мит США на товари з ЄС становив лише близько 3%. Таким чином, нова «компромісна» ставка у 15% є п'ятикратним погіршенням умов для європейських експортерів порівняно з досанкційною епохою.

Критика з боку французького прем'єра відображає розчарування тим, що ЄС не зміг домогтися кращих умов і фактично погодився на нові правила гри, продиктовані Вашингтоном.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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