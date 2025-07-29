Єврооблігації України зросли після заяв Трампа щодо Путіна — Bloomberg

Українські облігації, деноміновані в доларах , зросли найбільше за місяць після того, як президент США Дональд Трамп почав публічно тиснути на російського лідера Володимира Путіна, щоб той швидко припинив війну в Україні. Про це пише Bloomberg .

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Суверенні українські облігації, деноміновані в доларах, з терміном погашення у 2035 та 2036 роках, зросли майже на 1,5 цента.

У понеділок на частку України припало шість із восьми найкращих єврооблігацій на ринках країн, що розвиваються.

«Заяви Трампа можуть підтвердити очікування щодо припинення вогню, яке було значною мірою відкинуто. Ми очікуємо, що війна продовжиться, на жаль, принаймні до 2026 року, але за відсутності прориву для Росії, ми розглядаємо співвідношення ризику та винагороди як позитив для облігацій», — сказав Каан Назлі, старший економіст і портфельний менеджер Neuberger Berman Europe Ltd.

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Нагадаємо

Доларові облігації України зросли після перемоги Трампа на виборах у США в надії на швидке укладення мирної угоди. Але настрої впали, оскільки мирні переговори зайшли в глухий кут, а ціни впали на 12% з початку року.

Згідно з даними, зібраними Bloomberg, це найгірший показник серед конкурентів, що розвиваються.