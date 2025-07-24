Головне за четвер: НБУ зберіг ставку й погіршив прогнози

Національний банк України суттєво погіршив свій прогноз щодо зростання реального ВВП у 2025 році, знизивши його з 3,1% до 2,1%. Основними причинами перегляду стали посилення російських обстрілів та їхній вплив на інфраструктуру, а також несприятливі погодні умови для аграрного сектору.

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5% та погіршив прогноз інфляції