Нацбанк різко погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік
Головне за четвер: НБУ зберіг ставку й погіршив прогнози
Національний банк України суттєво погіршив свій прогноз щодо зростання реального ВВП у 2025 році, знизивши його з 3,1% до 2,1%. Основними причинами перегляду стали посилення російських обстрілів та їхній вплив на інфраструктуру, а також несприятливі погодні умови для аграрного сектору.
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5% та погіршив прогноз інфляції
Правління Національного банку України ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 15,5% річних. Також регулятор переглянув свої макроекономічні прогнози, дещо погіршивши очікування щодо темпів зниження інфляції та зростання ВВП у 2025 році.
Уряд затвердив план мораторію на перевірки бізнесу: що зміниться з 24 липня
Кабінет Міністрів України затвердив детальний план реалізації рішення РНБО щодо запровадження мораторію на безпідставні перевірки бізнесу. Нові правила, спрямовані на захист підприємців, починають діяти вже з 24 липня.
НБУ готує нові кроки валютної лібералізації для залучення капіталу — Пишний
Національний банк України найближчим часом розгляне нові заходи з послаблення валютних обмежень. Головна мета — створити додаткові стимули для бізнесу залучати іноземний капітал в українську економіку.
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