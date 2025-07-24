Національний банк України найближчим часом розгляне нові заходи з послаблення валютних обмежень. Головна мета — створити додаткові стимули для бізнесу залучати іноземний капітал в українську економіку. Про це у четвер, 24 липня, заявив голова НБУ Андрій Пишний під час монетарного брифінгу, передає Укрінформ.
НБУ готує нові кроки валютної лібералізації для залучення капіталу — Пишний
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Напрямки майбутніх послаблень
За словами голови Нацбанку, регулятор наразі опрацьовує кілька конкретних напрямків для подальшої лібералізації. Серед них:
- Розширення стимулюючих заходів для бізнесу;
- Питання, пов'язані із залученням іноземних коштів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП);
- Низка питань щодо виплати дивідендів іноземним інвесторам.
Безпека та відновлення економіки
Андрій Пишний наголосив, що будь-які кроки з лібералізації базуватимуться на двох ключових принципах: національній безпеці та створенні додаткового ефекту для відновлення економіки.
«Ми працюємо над тим, щоб створювати стійкі передумови для поступового відновлення руху капіталу, але безпечного і такого, який працює над створенням додаткових можливостей і підживлює продуктивність», — підкреслив він.
Він додав, що ці питання обговорюються як всередині НБУ, так і з міжнародними партнерами, зокрема з Міжнародним валютним фондом. Загалом регулятор шукає баланс між жорсткою монетарною політикою, необхідною для боротьби з інфляцією, та підтримкою економічного зростання.
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