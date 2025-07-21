Головне за понеділок: мораторій на перевірки бізнесу, санкції проти партнерів росії

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати очікують від європейських союзників приєднання до потенційних вторинних тарифів проти країн, що допомагають росії, зокрема, купуючи її нафту.

Найочікуваніші токени 3 кварталу 2025 року: як заробити і не залишитися в мінусі

Щодня у світі з'являються тисячі токенів. Наприклад, лише у червні цього року їх було запущено 2,5 млн. Чому одні проєкти знаходять мільйони користувачів, а інші — перетворюються на скам? Як інвестори визначають момент входу, коли ціна токена мінімальна, але потенціал максимальний? Які новинки третього кварталу вже називають найочікуванішими? — про це розповість «Мінфін».​