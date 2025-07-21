Влада готує мораторій на перевірки бізнесу на рік — Свириденко
Головне за понеділок: мораторій на перевірки бізнесу, санкції проти партнерів росії
«Уряд разом із силовими структурами та за координацією Ради нацбезпеки і оборони готує рішення, яке дасть бізнесу більше свободи. Планується річний мораторій на перевірки. Це питання вже обговорене з президентом Володимиром Зеленським — його доручення чітке: дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу», — написала Свириденко.
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