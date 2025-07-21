Глава Мінфіну США закликав Європу приєднатися до вторинних тарифів проти партнерів росії

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати очікують від європейських союзників приєднання до потенційних вторинних тарифів проти країн, що допомагають росії, зокрема, купуючи її нафту. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CNBC.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ультиматум Трампа та позиція Сенату

Коментуючи нещодавній ультиматум президента Дональда Трампа щодо росії, Бессент зазначив, що в американському Сенаті існує потужна двопартійна підтримка посилення антиросійських санкцій.

«І президент Трамп самотужки змінив парадигму, тому що до цього законопроєкту включено… будь-яка країна, яка купує російську нафту, що підпадає під санкції, піддаватиметься вторинним тарифам до 100%», — нагадав міністр.

За його словами, Сенат тепер згоден із президентом у тому, що мита є ефективним інструментом для досягнення політичних цілей, що він назвав «революційним».

«Президент Трамп змінив хід дискусії. І я закликаю наших європейських союзників, які багато говорили, наслідувати наш приклад, якщо ми введемо ці вторинні тарифи», — наголосив Бессент.

Передісторія

Раніше Дональд Трамп погрожував, що вторинні тарифи проти країн, що торгують з росією, набудуть чинності, якщо москва не погодиться припинити війну проти України протягом 50 днів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначав, що такі заходи можуть завдати сильного удару по економіках Китаю, Індії та Бразилії. У зв'язку з цим він закликав лідерів цих країн вплинути на владіміра путіна.

Чому це важливо

Заява Скотта Бессента є чітким сигналом про радикалізацію економічної політики США щодо росії та країн, що їй допомагають. Адміністрація Трампа переходить від традиційних санкцій до погроз застосування найпотужнішої економічної зброї — вторинних тарифів.

Це створює величезний тиск насамперед на такі країни, як Китай та Індія, які стали головними покупцями російської нафти після запровадження західних ембарго. Постаючи перед вибором між торгівлею з росією та доступом до гігантського американського ринку, вони, найімовірніше, будуть змушені скорочувати економічні зв'язки з москвою.

Заклик до Європи приєднатися до цих заходів є спробою створити єдиний економічний фронт. Якщо ЄС та США діятимуть спільно, тиск на економіку росії та її партнерів стане максимальним. Однак це також несе ризики для самої Європи, оскільки може вдарити по її торговельних відносинах з тим же Китаєм. Цей крок свідчить про те, що Вашингтон готовий іти на значну ескалацію, щоб змусити росію припинити війну, і очікує від своїх союзників аналогічної рішучості.