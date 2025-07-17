Головне за четвер: Новий уряд, торговельна війна ЄС-США та рейтинг забудовників передмістя Києва

У четвер, 17 липня, Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем'єр-міністром України. Відповідне рішення підтримали 262 народних депутати. Свириденко стала другою жінкою в історії незалежної України, яка очолила Кабінет міністрів. Першою була Юлія Тимошенко, вона була прем'єр-міністром двічі.

Рада призначила новий склад Кабміну Свириденко

17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів, який запропонувала вже новий прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Торговельна війна ЄС-США: 3 варіанти розвитку подій та поведінки євро у світі та Україні

Торговельна війна США-ЄС посилюється і принесе ще багато сюрпризів світовому фондовому, валютному та сировинним ринкам вже наприкінці липня-серпні цього року. У поєднанні з іншими важливими подіями, може знову виникнути гримуча суміш, здатна влаштувати парі євро/долар американські гірки. «Мінфін» розказав докладніше, які курси на основні валюти можемо побачити вже найближчим часом.

ЄС закладає у довгостроковий бюджет 100 млрд євро для України

У довгостроковому фінансовому плані Євросоюзу на 2028−2034 роки Єврокомісія закладає для України 100 млрд євро в межах розподілу витрат на розширення ЄС. Про це повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Брюсселі 16 липня, презентуючи довгостроковий бюджет ЄС.

Рейтинг забудовників передмістя Києва: хто і яке житло зводить під час війни

У передмісті Києва знову почав зростати попит на житло у новобудовах. Покупці шукають не тільки комфортні квартири із функціональною інфраструктурою, а й оцінюють рівень безпеки. «Мінфін» вже традиційно склав новий рейтинг забудовників передмістя, за результатами роботи компаній у 2024 році, та запитав у рієлторів і юристів, як обрати квартиру мрії неподалік від столиці, яка не перетвориться на суцільну проблему.