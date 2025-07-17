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17 липня 2025, 15:32

Рада призначила новий склад Кабміну Свириденко

17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів, який запропонувала вже новий прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів, який запропонувала вже новий прем'єр-міністр Юлія Свириденко.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини«За» призначення нового складу Уряду проголосувало 253 народних депутати.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«За» призначення нового складу Уряду проголосувало 253 народних депутати.

Новий склад Кабміну:

  • Михайло Федоров — перший віцепрем'єр, віцепремʼєр з інновацій;
  • Олексій Кулеба — віцепрем'єр-міністром з відновлення, міністр розвитку громад і територій;
  • Тарас Качка — віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції;
  • Матвій Бідний — міністр молоді і спорту;
  • Герман Галущенко — міністр юстиції;
  • Світлана Гринчук — міністерка енергетики;
  • Наталія Калмикова — міністерка у справах ветеранів;
  • Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;
  • Оксен Лісовий — міністр освіти та науки;
  • Віктор Ляшко — міністр охорони здоров'я;
  • Сергій Марченко — міністр фінансів;
  • Олексій Соболєв — міністр економіки, екології та сільського господарства;
  • Деніс Улютін — міністр соціальної політики, сімʼї та єдності

Міністра Міноборони та МЗС погоджує президент. Як відомо, Зеленський погодив кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра Міноборони, міністром МЗС залишиться Сибіга.

Читайте також: Рада призначила Свириденко новим прем'єр-міністром

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+72
Turbo Apricot
Turbo Apricot
17 липня 2025, 16:43
#
«новий» Кабмін складається с тих самих людей які безперервно багаторічно перебувають на посадах в державній службі, цікаво, що заважало п’яти-шести менеджерам в Україні провести потужні реформи з 2019 року про які сьогодні потужно заявляють звідусіль
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
17 липня 2025, 18:14
#
Одного менеджера ліквідували в Іспанії …))
+
+10
zevs1
zevs1
17 липня 2025, 17:40
#
В цирке На манеже клоуны все теже.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
17 липня 2025, 18:02
#
И что поменялось? Клоун Лисовий все так же будет образование разрушать ударными темпами
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