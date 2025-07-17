17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів, який запропонувала вже новий прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
17 липня 2025, 15:32
Рада призначила новий склад Кабміну Свириденко
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«За» призначення нового складу Уряду проголосувало 253 народних депутати.
Новий склад Кабміну:
- Михайло Федоров — перший віцепрем'єр, віцепремʼєр з інновацій;
- Олексій Кулеба — віцепрем'єр-міністром з відновлення, міністр розвитку громад і територій;
- Тарас Качка — віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції;
- Матвій Бідний — міністр молоді і спорту;
- Герман Галущенко — міністр юстиції;
- Світлана Гринчук — міністерка енергетики;
- Наталія Калмикова — міністерка у справах ветеранів;
- Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;
- Оксен Лісовий — міністр освіти та науки;
- Віктор Ляшко — міністр охорони здоров'я;
- Сергій Марченко — міністр фінансів;
- Олексій Соболєв — міністр економіки, екології та сільського господарства;
- Деніс Улютін — міністр соціальної політики, сімʼї та єдності
Міністра Міноборони та МЗС погоджує президент. Як відомо, Зеленський погодив кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра Міноборони, міністром МЗС залишиться Сибіга.
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Джерело: Мінфін
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