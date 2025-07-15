Головне за вівторок: відставка уряду, множинне громадянство

Рада ЄС 15 липня ухвалила фінальне рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року.

Оплата частинами: які варіанти пропонують банки та як вибрати найкращий

Придбання товарів у розстрочку набуває дедалі більшої популярності. Якщо раніше так купували переважно електроніку, то зараз — майже всі товари широкого вжитку. Які сервіси з розстрочки існують в Україні, чим відрізняються та як вибрати найзручніший, розбирався «Мінфін».