Головне за вівторок: відставка уряду, множинне громадянство
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав у відставку з посади. Відповідну заяву він опублікував у своєму телеграм-каналі. «Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! Слава Україні!», — написав керівник уряду.
Зеленський підписав закон про множинне громадянство
ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року
Рада ЄС 15 липня ухвалила фінальне рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року.
Оплата частинами: які варіанти пропонують банки та як вибрати найкращий
Придбання товарів у розстрочку набуває дедалі більшої популярності. Якщо раніше так купували переважно електроніку, то зараз — майже всі товари широкого вжитку. Які сервіси з розстрочки існують в Україні, чим відрізняються та як вибрати найзручніший, розбирався «Мінфін».
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