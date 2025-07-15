Оплата частинами: які варіанти пропонують банки та як вибрати найкращий

Придбання товарів у розстрочку набуває дедалі більшої популярності. Якщо раніше так купували переважно електроніку, то зараз — майже всі товари широкого вжитку. Які сервіси з розстрочки існують в Україні, чим відрізняються та як вибрати найзручніший, розбирався «Мінфін».

Споживачі не хочуть відкладати покупки на потім

Споживче кредитування зростає в Україні третій рік поспіль. До цієї категорії кредитів належать всі позики фізичним особам, за виключенням іпотеки, кредитів для придбання транспорту та позик ФОПам. Тобто це використання кредитних карток, позики на поточні потреби і, звісно, різні варіанти оплати частинами.

Загальний обсяг споживчих кредитів знизився приблизно на 10% у перший рік після повномасштабного вторгнення, а вже з 2023 року почав зростати. Спершу на скромні 5%, а у 2024 році — відразу на 21%. За попередніми прогнозами, цього року він додасть також приблизно 20%.

Та окрім впливу інфляції, зростання кредитування говорить про відновлення рівня споживання в Україні: дедалі частіше наші співвітчизники вирішують купити товар зараз, не чекаючи, коли назбирають потрібну суму.

Аналогічну поведінку споживачів фіксують у всьому світі. Світовий обсяг позик за програмами BNPL (Buy Now Pay Later — купуй зараз, плати згодом) минулого року сягнув $492,8 млрд (середнє зростання — майже 22% впродовж попередніх років). За прогнозами, вже цього року загальна сума таких кредитів сягне $560 млрд, а далі щорічно зростатиме на 10%, принаймні до 2030 року.

Спостерігається тенденція до збільшення популярності BNPL і у США. За оцінками ФРС, минулого року 15% американців хоча б раз скористалися такою програмою. Ще у 2012 році їх було 12%. Крім цього, майже третина громадян США користувалися програмами BNPL хоча б раз у житті.

Основними драйверами зростання популярності BNPL у світі є придбання одягу і взуття, товарів для дому та електроніки.

Що таке BNPL і чи справді вигідна ця система

Програми BNPL дозволяють розділити оплату покупки товарів на декілька частин та виплатити їх за визначений період. Наприклад, якщо смартфон коштує 10 тис. грн, то покупець може виплачувати його вартість впродовж 4 місяців по 2,5 тис. грн.

Зазвичай програми BNPL передбачають оплату без відсотків або ж з низькими відсотками. Оплачувати частинами можна будь-які товари — електроніку, одяг, косметику, товари для дому, спорту тощо.

Покупці користуються BNPL переважно заради того, щоб отримати у користування товари, коли ще не мають повної суми на їх придбання, або ж одноразова виплата цих грошей призведе до появи суттєвої дірки у сімейному бюджеті.

Водночас правильне використання BNPL допомагає навіть заощаджувати та заробляти. Через інфляцію та девальвацію національної валюти товари за декілька місяців можуть відчутно подорожчати. Однак, якщо покупець вже зафіксував оплату частинами на певну суму, для нього ціна залишається незмінною. Якби ж він вирішив збирати кошти впродовж декількох місяців, то зрештою довелося б платити більше.

Крім цього, якщо покупець може без проблем сплатити всю суму за товар відразу, йому BNPL дозволить залишити кошти у тимчасовому користуванні і доки дійде черга їх виплатити — заробити на депозиті чи ОВДП.

Водночас варто бути пильним при використанні оплати частинами, так як для клієнта можуть виникати додаткові витрати. Як відзначає Аркадій Шидер, директор Департаменту інтегрованих фінансових рішень Банку Кредит Дніпро, приймаючи рішення про розстрочку, варто уважно дивитись на її умови.

«Оплата частинами здебільшого безкоштовна для клієнта. Але я завжди раджу порівнювати загальну суму, яку треба виплатити за розстрочкою з вартістю товару. Бувають випадки, коли при оформленні оплати частинами торговці з банком додають обов'язкові послуги страхування (розширену гарантію) і це може призвести до подорожчання покупки приблизно на 5−7%», — відзначає експерт.

Також може бути комісія, через яку щомісяця доведеться сплачувати від 1,5 до 2,5% від суми взятої розстрочки. Відповідно, за 6 місяців, при ставці комісії 2%, ви додатково сплатите 12%. «Це не означає, що такою розстрочкою не можна користуватись. Бо інколи вартість товару в конкретному магазині буває кращою і сукупно з додатковими витратами за розстрочкою — це однаково вигідна покупка. Просто, перш ніж робити покупку, порахуйте всі свої витрати і прийміть свідоме рішення», — пояснює він.

Також, за словами Аркадія Шидера, додаткові витрати можуть виникнути, якщо гроші сплачувати за розстрочку за рахунок кредитного ліміту картки. В цьому випадку, є ризик пропустити погашення боргу за кредиткою і, відповідно, сплачувати відсотки за ним.

Умови оплати частинами

Умови, які банки пропонують для оплати частинами, «Мінфін» перевірив на одному з інтернет-магазинів електроніки. Для прикладу ми взяли ноутбук вартістю 21 999 грн.

На сайті вказано 8 банків, які дозволяють оформити його придбання в розстрочку онлайн.

Переважно вони пропонують оплату частинами від 4 до 6 місяців. Більші строки доступні у Приваті та ПУМБі — 10 місяців, та ОТП Банку — 7.

Порахуємо, чи є переплата за придбаний товар. Для варіантів з ПУМБом і Приватом вказано, що за кожен із 10 платежів потрібно буде вносити 2 200 грн. Тобто загальна сума становитиме 22 000 грн — на 1 грн більше за вартість товару без розстрочки. В ОТП передбачено 7 платежів по 3 143 грн, разом це 22 001 грн — переплата 2 грн.

Сенс, Абанк, Глобус, Ощад та monobank встановили однакові суми платежів при розстрочці на 6 місяців — по 3 667 грн. Це означає переплату за ноутбук 3 грн.

Здебільшого для того, щоб оформити розстрочку, потрібно бути клієнтом банку та мати його кредитку, а ліміт на ній (або ж спеціальний ліміт для оплати частинами) має бути не нижчим, ніж вартість покупки.

Деякі банки пропонують альтернативу. Наприклад, у Сенсі є можливість оформити розстрочку в межах свого кредитного ліміту, а можна і не маючи кредитної картки. Однак у першому випадку переплата за товар буде суто символичною, а в другому — для цього ноутбуку становитиме 500 грн.

Оплата частинами без переплат і кредитної картки

З погляду як клієнтів, так і продавців, слабке місце розглянутої вище оплати частинами — її привязка саме до кредитної картки. Покупець може не мати кредитки або мати, але від іншого банку. За цих умов магазини змушені співпрацювати з якомога більшим переліком банків, щоб розширити перелік потенційних покупців, але все одно не можуть охопити всіх.

Альтернативу звичній оплаті частинами в Україні пропонує Банк Кредит Дніпро, чия програма BNPL подібна до аналогічних в країнах Заходу, а в Україні вона лише набирає популярності.

Суть полягає в тому, що клієнт, подібно до згаданої вище оплати частинами, теж бачить кнопку розстрочки, але вона не привязана до жодного банку. Обравши таку можливість, клієнт вказує картку, з якої списуватимуться платежі. При цьому це може бути як кредитна, так і дебетова картка, який банк її видав — не має жодного значення.

Для покупця така система знімає зобов'язання мати кредитку конкретної установи та робить покупку в розстрочку набагато доступнішою. Зі свого боку, продавець не повинен розміщувати окремі кнопки оплати частинами для великого переліку банків — достатньо лише однієї.

Як пояснює Аркадій Шидер, цей підхід суттєво розширює кількість користувачів розстрочкою. «32% клієнтів, які скористались BNPL, взагалі не мають кредитних карток. Отже, ми надали сервіс набагато більшій кількості клієнтів, що робить продукт доступнішим, а торговцям, відповідно, забезпечує більше продажів», — уточнює він.

Оплата за програмою BNPL не передбачає жодної переплати — покупець виплачує ту саму суму, що була б без розстрочки. Покупку за допомогою BNPL можна розбити на 4 платежі, скоро плануються і більші строки.

З технічної ж сторони оформлення такого фінансування відбувається через факторинг. Саме продавець надає розстрочку покупцям, але щойно ті отримали товар — відразу уступає заборгованість банку. Заробіток банку в цій операції — комісія, яку йому сплачує продавець. Хоча і сам магазин залишається задоволеним, адже завдяки BNPL отримує збільшення продажів орієнтовно на 30%.

Як демонструє статистика, запровадження BNPL не лише збільшує продажі, але й підвищує частотність покупок та допомагає утримувати клієнтів. Важливо також те, що, з погляду клієнта, розстрочку надає йому саме магазин, а банк виступає, радше, як фінансовий партнер. Як наслідок — покупець стає лояльнішим саме до магазину.