Головне за понеділок: Свириденко очолить уряд, біткоїн оновив ATH, торгова війна
Президент Володимир Зеленський запропонував першому віцепремʼєру — міністру економіки Юлії Свириденко очолити уряд і провести його ґрунтовну реорганізацію. «Починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом», — підсумував Зеленський.
Вартість біткоїна злетіла вище $123 тисяч
У ніч на 14 липня 2025 року ціна біткоїна в черговий раз за декілька днів встановила новий рекордний максимум (ATH).
ЄС підготував контрзаходи на 21 мільярд євро у відповідь на мита Трампа
Європейський Союз підготував список товарів для запровадження мит у відповідь США на суму 21 мільярд євро, який буде активовано, якщо переговори проваляться.
Трамп погрожує Європі 30% митами: хто виграє у торговельній війні — долар чи євро
Минулого тижня основні індекси Волл-стріт знизилися, відступивши від рекордних рівнів: S&P 500, Nasdaq Composite та промисловий індекс Доу-Джонса перервали тритижневі серії перемог. Трамп посилив песимізм на американському фондовому ринку.
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