Головне за понеділок: Свириденко очолить уряд, біткоїн оновив ATH, торгова війна

Президент Володимир Зеленський запропонував першому віцепремʼєру — міністру економіки Юлії Свириденко очолити уряд і провести його ґрунтовну реорганізацію. «Починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом», — підсумував Зеленський.

Вартість біткоїна злетіла вище $123 тисяч

У ніч на 14 липня 2025 року ціна біткоїна в черговий раз за декілька днів встановила новий рекордний максимум (ATH).

ЄС підготував контрзаходи на 21 мільярд євро у відповідь на мита Трампа