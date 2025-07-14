ЄС підготував контрзаходи на 21 мільярд євро у відповідь на мита Трампа

Європейський Союз підготував список товарів для запровадження мит у відповідь США на суму 21 мільярд євро , який буде активовано, якщо переговори проваляться. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю виданню Il Messaggero.

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Готовність до відповіді та надія на діалог

За словами італійського міністра, підготовлений список є відповіддю на оголошені президентом США Дональдом Трампом мита проти ЄС у розмірі 30%, які мають набути чинності з 1 серпня.

«Готовий список європейських мит на 21 мільярд євро, до якого може бути додано другий», — повідомив Таяні.

Водночас він наголосив, що ЄС повинен реагувати «спокійно і холоднокровно», а пріоритетом залишається пошук дипломатичного рішення.

«Європа має вести переговори з високо піднятою головою, знаючи, що в інтересах усіх уникнути торгової війни. Європі потрібна Америка, і навпаки», — сказав міністр.

Шанси на угоду

Антоніо Таяні висловив оптимізм, що сторонам вдасться досягти прогресу протягом двох тижнів, що залишилися до запровадження американських мит.

«Я впевнений, що буде прогрес. Мита шкодять усім, починаючи зі Сполучених Штатів. Якщо біржі падають, під загрозою опиняються пенсії та заощадження американців», — зазначив він.

Ідеальною метою для ЄС, за словами Таяні, є досягнення угоди про «подвійний нуль» — тобто повне скасування мит між Європою та США, хоча він і визнав, що це непросте завдання.

Нагадаємо, 2 квітня Дональд Трамп запровадив надзвичайний стан через дефіцит торговельного балансу, анонсувавши універсальний 10%-й тариф на весь імпорт та вищі ставки для окремих країн. Для Євросоюзу ця ставка має скласти 30% з 1 серпня.

Чому це важливо

Оприлюднення конкретної суми потенційних контрзаходів (€21 млрд) має на меті чинити тиск не лише на адміністрацію Трампа, а й на американський бізнес, який може постраждати від європейських мит. Це стимул для американських компаній лобіювати у своєму уряді більш компромісну позицію.

Водночас оптимістичний тон Таяні та наголос на діалозі залишають відчиненими двері для переговорів. Це свідчить про те, що головна мета ЄС — не торговельна війна, а укладення справедливої угоди.

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