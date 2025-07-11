ЄС критикує Мальту за криптокомпанії, Pump.fun купила трекер Kolscan: що нового

Регулятор ЄС звинувачує Мальту в недоліках нагляду за криптокомпаніями

Європейське управління з цінних паперів та ринків (ESMA) розкритикувало мальтійських чиновників за значні недоліки в процесі ліцензування криптовалютних компаній.

Регулятор провів експрес-перевірку процедур у Мальтійському управлінні фінансових послуг (MFSA). Основна увага була приділена неназваному криптопровайдеру, якому MFSA видало ліцензію на роботу в межах європейського законодавства MiCA (Markets in Crypto-Assets).

Комітет ESMA поставив під сумнів це рішення, вказавши на «суттєві проблеми» заявника, які на той час залишалися невирішеними. На думку спеціалістів, мальтійські чиновники недостатньо ретельно перевірили бізнес-план компанії, зокрема положення про розвиток бізнесу та залучення нових клієнтів, потенційні конфлікти інтересів та політику боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (AML/CTF).

У 2025 році відповідні дозволи на Мальті отримали такі платформи, як OKX,Gemini та Crypto.com.

У лютому OKX визнала провину в обробці понад $1 трильйона транзакцій клієнтів зі США без відповідного дозволу та погодилася сплатити понад $504 мільйони штрафу.

У квітні MFSA додатково оштрафувало OKX за порушення норм боротьби з відмиванням коштів. Біржа не провела належної оцінки ризиків від пропонованих продуктів і не здійснила перевірку деяких клієнтів під час реєстрації.

Європейські регулятори також вивчають, як хакери з КНДР використовували OKX для відмивання частини викрадених у Bybit $1,5 мільярда.

Щодо Gemini та Crypto.com, про порушення з їхнього боку поки не повідомлялося.

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Pump.fun придбала ончейн-трекер Kolscan напередодні токенсейлу

Напередодні запланованого на 12 липня 2025 року токенсейлу, платформа Pump.fun оголосила про свою першу угоду зі злиття та поглинання. Лаунчпад придбав Kolscan — застосунок на базі Solana, призначений для відстеження дій ончейн-трейдерів та копітрейдингу.

Рішення Kolscan надає аналітику в реальному часі щодо прибутків і збитків, позицій гаманців, лідербордів за прибутковістю та поведінкових сигналів. Назва сервісу відсилає до терміна KOL — «ключовий лідер думок». Тепер ці дані стануть невід'ємною частиною користувацького досвіду на Pump.fun, підкреслили розробники.

За словами співзасновника платформи Алона Коена, угода відображає філософію його команди, згідно з якою криптотрейдинг є «соціальним спортом». Тому розробники планують посилити «гейміфікацію» процесу торгівлі, а також впровадити копітрейдинг як інструмент взаємодії між учасниками.

Усі функції Kolscan стануть безкоштовними. До поглинання продукт уже зібрав десятки тисяч користувачів, зазначили розробники. Pump.fun також планує оновити лідерборди, щоб виключити маніпуляції та повернути пріоритет реальним трейдерам.

Інтеграція Kolscan відбувається паралельно з розвитком інших функцій Pump.fun — прямих трансляцій, системи винагород для власників токенів та кастомних профілів. Команда відкрито заявляє про мету створити «соціальний криптомедіа-хаб, масштабований на мільйони користувачів».

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Акції BIT Mining зросли на 215% після оголошення про перехід на Solana та створення резерву в $300 мільйонів

Компанія BIT Mining, яка раніше спеціалізувалася на видобутку біткоїнів, оголосила про кардинальні зміни у своїй бізнес-моделі. 10 липня 2025 року фірма повідомила про «стратегічний перехід» до екосистеми Solana та намір залучити від $200 до $300 млн для накопичення токенів SOL.

Цей капітал планується залучати поетапно, з урахуванням ринкових умов та інвестиційних можливостей. У рамках цього кроку BIT Mining конвертує всі свої цифрові активи в Solana. Крім того, компанія обере стратегію довгострокового утримання токенів SOL і стане валідатором мережі Solana.

За словами CEO BIT Mining Сяньфена Яна, рішення відображає прагнення компанії адаптуватися до змін та розвивати бізнес у новому напрямку. Фірма розраховує не тільки отримувати винагороду за стейкінг, а й сприяти стійкості мережі Solana.

На тлі новин про трансформацію, акції BIT Mining (BTCM) підскочили більш ніж на 215% після відкриття ринку. Попри те, що компанія, як і раніше, володіє власною інфраструктурою для видобутку біткоїна, Litecoin та інших активів, її основний фокус тепер зміщується на роль «корпоративного власника» в мережі Solana.

Наразі цінні папери фірми торгуються по $7,61, а ринкова капіталізація BIT Mining перевищила $40 млн.

Спотові біткоїн-ETF зафіксували рекордний приплив коштів за 8 місяців

10 липня 2025 року американські спотові біткоїн-ETF продемонстрували найвищий показник притоку капіталу з листопада 2024 року. Загалом у ці інвестиційні продукти надійшло $1,188 мільярда. Про це свідчать дані SoSoValue.

Значні надходження зафіксували такі фонди:

IBIT (iShares Bitcoin Trust) — $448,49 млн

FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) — $324,34 млн

ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) — $268,70 млн

BTC — $81,87 млн

BITB (Bitwise Bitcoin ETF) — $77,15 млн

HODL (VanEck Bitcoin Trust) — $15,24 млн

BRRR (Valkyrie Bitcoin Fund) — $3,21 млн

Водночас фонд GBTC від Grayscale зіткнувся з відтоком капіталу на суму $40,17 мільйона. В інших біткоїн-ETF значної активності не спостерігалося.

Приплив коштів у спотові Ethereum-ETF також досяг багатомісячного максимуму

Спотові Ethereum-ETF також продемонстрували найкращий показник за довгий час. Приплив коштів склав $383,10 мільйона, що є найвищим показником з грудня 2024 року.

10 липня кошти надійшли у такі продукти:

ETHA — $300,93 млн

FETH — $37,28 млн

ETH — $20,70 млн

ETHE — $18,89 млн

ETHW — $3,23 млн

ETHV — $2,06 млн

Ці дані свідчать про відновлення інтересу інвесторів до криптовалютних ETF після періоду стагнації.