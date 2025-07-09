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9 липня 2025, 19:36

Pump.fun офіційно анонсував токенсейл: деталі

Платформа для запуску та торгівлі мемкоїнами Pump.fun офіційно оголосила про проведення сейлу свого нативного токена PUMP. Продаж розпочнеться 12 липня о 17:00 за київським часом і триватиме до 15 липня або до моменту, коли буде розпродано всю виділену алокацію. Про це у середу, 9 липня, повідомили на офіційній сторінці проєкту у соцмережі X.

Платформа для запуску та торгівлі мемкоїнами Pump.fun офіційно оголосила про проведення сейлу свого нативного токена PUMP.

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Деталі токенсейлу

Цей анонс підтвердив інформацію, яка раніше просочилася в мережу через випадковий злив на біржі Gate.

На продаж буде виділено 33% від загальної емісії токенів, з яких 18% призначено для приватного продажу, а 15% — для публічного. Ціна токена на сейлі складе $0,004. За такої ціни повністю розбавлена оцінка (FDV) проєкту досягне $4 мільярдів.

Де можна буде взяти участь

Участь у токенсейлі буде доступна як на самій платформі Pump.fun, так і на низці великих централізованих криптовалютних бірж, зокрема:Bybit,Kraken,KuCoin, Gate,Bitget та MEXC.

Binance не бере участі в сейлі, але вже 10 липня запустить торгівлю ф'ючерсами на PUMP на премаркеті. Про це пише видання Incrypted, але офіційної інформації від біржі не було.

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Що таке pump.fun і чому його токен є таким очікуваним

Pump.fun — це платформа, що працює на блокчейні Solana, яка кардинально спростила процес створення та запуску нових криптовалют, зокрема мемкоїнів. Вона дозволяє будь-якому користувачеві за лічені секунди та з мінімальними витратами або взагалі безплатно створити власний токен. Платформа автоматично створює для нього початкову ліквідність.

Ця простота зробила pump.fun надзвичайно популярною у 2024−2025 роках і призвела до вибуху кількості нових мемкоїнів. Платформа стала головним майданчиком для спекулятивної торгівлі та полювання за монетами, які можуть «злетіти в ціні».

Платформа pump.fun генерує значний дохід, стягуючи невелику комісію з кожної створеної монети та кожної торгової операції. Інвестори очікують, що власний токен платформи, PUMP, надасть його власникам право на отримання частини цього доходу. Саме ця потенційна прибутковість і є причиною величезного ажіотажу та чуток про багатомільярдну оцінку проєкту.

Чому це важливо

Офіційний анонс токенсейлу pump.fun ставить крапку в кількох тижнях інтенсивних спекуляцій та чуток, надаючи ринку конкретні та офіційно підтверджені деталі. Обрана стратегія запуску — одночасно на власній платформі та на шести великих централізованих біржах — є дуже потужним кроком. Це дозволить охопити максимальну кількість роздрібних інвесторів та забезпечити високу ліквідність і величезні обсяги торгів з першого ж дня.

Оцінка проєкту в $4 мільярди є надзвичайно високою для токена платформи, що підкреслює величезний ажіотаж та довіру ринку до її бізнес-моделі, яка генерує реальний дохід.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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