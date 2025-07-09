Інфляція в Україні сповільнилася до 14,3% у червні — Держстат
Головне за середу: інфляція уповільнилась, товарообіг зріс, Nvidia досягла $4 трлн
У червні 2025 року зростання споживчих цін в Україні сповільнилося. Річна інфляція (порівняно з червнем 2024 року) склала 14,3%, а місячна (порівняно з травнем 2025-го) — 0,8%. Про це у середу, 9 липня, повідомила Державна служба статистики України.
Товарообіг України за пів року зріс, але імпорт майже вдвічі перевищує експорт
За перші шість місяців 2025 року товарообіг України сягнув $58,3 млрд, що на $5,6 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте це зростання відбулося на тлі значного торговельного дефіциту: імпорт товарів майже вдвічі перевищив експорт.
Україні потрібно понад $40 мільярдів зовнішньої допомоги у 2026 році — Шмигаль
Потреби України в зовнішньому фінансуванні на 2026 рік залишаться на критично високому рівні й перевищать $40 мільярдів. Водночас цього року країна вже залучила $22 мільярди допомоги від партнерів.
Капіталізація Nvidia досягла $4 трильйони: це абсолютний рекорд серед світових компаній
Виробник чипів Nvidia у середу, 9 липня, став найдорожчою компанією у світі, а його ринкова капіталізація вперше в історії сягнула позначки у $4 трильйони. Компанія обігнала попередніх лідерів — Microsoft та Apple.
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