Головне за середу: інфляція уповільнилась, товарообіг зріс, Nvidia досягла $4 трлн

У червні 2025 року зростання споживчих цін в Україні сповільнилося. Річна інфляція (порівняно з червнем 2024 року) склала 14,3%, а місячна (порівняно з травнем 2025-го) — 0,8%. Про це у середу, 9 липня, повідомила Державна служба статистики України.

Товарообіг України за пів року зріс, але імпорт майже вдвічі перевищує експорт

За перші шість місяців 2025 року товарообіг України сягнув $58,3 млрд, що на $5,6 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте це зростання відбулося на тлі значного торговельного дефіциту: імпорт товарів майже вдвічі перевищив експорт.

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